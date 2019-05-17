Булат Бакауов в Нур-Султане встретился с инвесторами из Китая и Дании

Во время встречи стороны также обменялись мнениями по производству алюминиевых банок.

С представителями китайской компании Naale Group Industry Co, LTD аким региона обсудил вопросы по строительству сахарного завода, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

- Китай – один из основных торговых партнеров Павлодарской области по странам Азии, - отметил глава региона. – Примерами взаимодействия между КНР является реализация инвестиционных проектов в специальной экономической зоне. По строительству сахарного завода мы уже начали работы, определили земельный участок под агроиндустриальный парк. Площадь индустриального парка составляет 1200 га. Мы готовы рассмотреть не только сахарный, но и крахмальный завод. В целом рассмотрим все виды переработки, интересующие Китайскую Народную Республику.

Инвестор добавил, что в Монголии имеется три завода по производству сахара, еще один находится на стадии строительства. Производительная мощность трех предприятий составляет 300 тысяч тонн в год.

Во время встречи стороны также обменялись мнениями по производству алюминиевых банок.

- Мы производим первичный алюминий, перевозим его в жидком виде в специальную экономическую зону и там уже делаем легированный алюминий, готовый для производства, - сказал Булат Бакауов.

Инвесторы заинтересовались этим предложением.

Позже павлодарская делегация встретилась с компанией Sicca Dania, обсудив вопросы по крахмальному заводу. Компания, офисы которой расположены во Франции, Сингапуре, Китае, Новой Зеландии и других странах, изъявила желание выступить соинвестором данного проекта

Абзал Кабдраш

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