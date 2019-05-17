Капсулу Всемирного торгового центра заложили в столице

В январе 2019 года Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву был представлен проект по строительству в столице здания Всемирного торгового центра.

Аким города Нур-Султан Бахыт Султанов участвовал в церемонии закладки капсулы Всемирного торгового центра, передает Елорда Инфо.

- Я считаю, что сегодня знаменательный день в истории нашей столицы. Мы перешли к практической стадии реализации долголетних переговоров по созданию в городе Нур-Султан еще одной точки Всемирной ассоциации торговых центров. Очень знаменательно, что на территории бывшего Экспо, а ныне активно развивающегося международного финансового центра "Астана" создаем еще одну точку притяжения мировых брендов, транснациональных корпораций, инвестиций. Это большой знак того, что город Нур-Султан является важнейшей точкой новой компетенции. Я хотел бы от всей души поздравить всех вас с сегодняшним мероприятием, пожелать, чтобы наш проект был реализован, и следующую точку мы уже проводили на высоте 350 метров над уровнем горизонта, - сказал Султанов.

В свою очередь директором по корпоративным инвестициям компании "Nest Investments HOLDINGS" Мехран Эфтехар отметил, что это одна из крупнейших торговых ассоциаций в мире, в которой представлены 90 стран мира.

- Цель Всемирного торгового центра заключается в создании новых возможностей для торговли и инвестиций. Мы рады, что в партнерстве с Нур-Султаном можем принести такие возможности в город. Это возможности создания рабочих мест, привлечения инвестиций, технологий. Мы с нетерпением ждем развития проекта в будущем, - добавил Мехран Эфтехар.

В январе 2019 года Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву был представлен проект по строительству в столице здания Всемирного торгового центра.

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