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Новые участки дорог перекроют в Алматы в связи с ремонтом

Жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

Фото : kgs.ru17 мая 2019, 14:11

В связи с дорожно-ремонтными работами на ул. Наурызбай батыра участок дороги от пр. Райымбека до пр. Жибек Жолы с 17 мая 22:00 ч. по 18 мая 07:00 ч. будет частично перекрыт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".

Участок дороги на ул.Наурызбай батыра от пр.Жибек Жолы до ул.Гоголя будет перекрыт частично с 18 мая 22:00 ч. по 19 мая 07:00 ч.

Также будут частично перекрыты на ул. Гоголя участок дороги от ул. Байзакова до пр. Сейфуллина с 17 мая 23:00 ч. по 18 мая 06:00 ч. и с 18 мая 23:00 ч. по 19 мая 06:00 ч.

- Во избежание заторов просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее, - говорится в сообщении.


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