Новые участки дорог перекроют в Алматы в связи с ремонтом
Жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
Фото : kgs.ru17 мая 2019, 14:11
В связи с дорожно-ремонтными работами на ул. Наурызбай батыра участок дороги от пр. Райымбека до пр. Жибек Жолы с 17 мая 22:00 ч. по 18 мая 07:00 ч. будет частично перекрыт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".
Участок дороги на ул.Наурызбай батыра от пр.Жибек Жолы до ул.Гоголя будет перекрыт частично с 18 мая 22:00 ч. по 19 мая 07:00 ч.
Также будут частично перекрыты на ул. Гоголя участок дороги от ул. Байзакова до пр. Сейфуллина с 17 мая 23:00 ч. по 18 мая 06:00 ч. и с 18 мая 23:00 ч. по 19 мая 06:00 ч.
- Во избежание заторов просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее, - говорится в сообщении.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4969991-c297ea1fe065f0dd8840d01e849a27d6
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...