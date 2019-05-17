Железный трон. Сколько стоила "Игра престолов"

Затраты на съемки, гонорары актеров, отчисления Джорджу Мартину и источники будущих доходов телеканала — главные цифры телевизионной саги.

2019 год ознаменовался завершением крупных развлекательных франшиз - "Мстители. Финал" подвел итог третьей фазы киновселенной Марвел, "Скайуокер. Восход" в декабре закончит третью трилогию "Звездных войн", а 19 мая (в Казахстане рано утром 20 мая) выходит в свет последняя серия "Игры престолов".

И как бы фанаты ни критиковали повороты финального сезона, за его созданием стоит внушительная работа сценаристов, костюмеров, актеров, специалистов по спецэффектам, многочисленных членов съемочной группы и, главное, - большие деньги. ТАСС изучил, сколько именно.

Последний сезон - самый короткий и самый дорогой

Таким стало завершение "Игры престолов", а все для того, чтобы зрители увидели больше батальных битв, драконов, разрушений и, конечно, вложенные в это средства. На финальный - восьмой - сезон телевизионная сеть HBO выделила внушительный бюджет: каждая серия стоила $15 млн, а в общей сложности на съемки потратили около $90–100 млн.

Для сравнения: эпизоды первого сезона стоили почти втрое меньше - по $6 млн каждый и $60 млн все вместе. Во втором сезоне, как рассказывали создатели, им удалось выпросить дополнительные $2 млн на масштабную битву у Черноводной (попытка Станниса Баратеона захватить Королевскую Гавань) в предпоследней серии. С шестого сезона бюджет серий вырос до $10 млн за каждую, а "Игра престолов" в 2018 году вошла в пятерку самых дорогих в производстве сериалов на американском экране. Всего, как подсчитали СМИ, телеканал потратил на ее создание около $500 млн.

При этом производственные расходы не единственные - создатели традиционно тратятся еще и на рекламу. В этом восьмой сезон "Игры престолов" тоже поставил своеобразный рекорд - его маркетинговый бюджет составил $20 млн, выяснила газета The Wall Street Journal.

Больше фанатов - больше денег

Как и любой бизнес, кинобизнес - это про деньги, и создатели фильмов и сериалов всегда хотят отбить вложения. HBO делает это в том числе за счет аудитории. По данным самого телеканала, каждую серию седьмого сезона посмотрело по крайней мере около 30 млн человек на разных платформах, а за восемь лет с начала "Игры престолов" сервис привлек 50 млн новых зрителей. Кроме того, премьеру предпоследней серии восьмого сезона посмотрели 18,4 млн человек, это рекорд - предыдущий принадлежал третьему эпизоду "Долгая ночь". А подсчитать реальное число зрителей практически невозможно - в 2015 году сериал вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый нелегально скачиваемый в интернете.

Если исходить из указанной на сайте цены подписки в $14,99 в месяц, то выручка HBO только за те два месяца, когда шел седьмой сезон "Игры престолов", могла составить почти $900 млн (30 млн зрителей * $14,99 подписки * 2). Всего же в 2017 году сеть заработала $6,3 млрд. При этом 11-процентный рост доходов как раз от подписки частично компенсировал снижение выручки от производства контента и других источников.

Сколько зарабатывают главные звезды сериала?

Фанатская любовь приносит деньги не только непосредственно компании, но и актерам, воплотившим в жизнь любимых героев, - вместе с бюджетами на съемки росли и их гонорары. Так, Кит Харингтон (играет Джона Сноу), Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен), Питер Динклейдж, Лена Хиди и Николай Костер-Вальдау (сиблинги Тирион, Серсея и Джейме Ланнистеры соответственно) еще в 2014 году получали по $300 тыс. за эпизод. Под конец сериала актеры убедили руководство увеличить им выплаты до $500 тыс., а в восьмом сезоне, по данным The Hollywood Reporter, они превысили $1 млн.

Впрочем, в список самых высокооплачиваемых звезд сериалов по версии Forbes в 2018 году никто из актеров "Игры престолов" не вошел. Хотя едва ли это их сильно расстроило - вдобавок к гонорарам они получают проценты с каждого показа сериала по телевидению. Так, британские СМИ еще в 2017 году предположили, что на седьмом сезоне главные звезды могли суммарно заработать по $2,5 млн за эпизод.

Шоураннеры и сценаристы сериала Дэвид Бениофф и Дэн Вайс также рассказывали, что получают по $100 тыс. за эпизод плюс проценты. Сравнительно скромные заработки у исполнительниц ролей Арьи и Сансы Старк - Мэйси Ульямс и Софи Тернер: со $150 тыс. за серию они выросли до $210 тыс. Софи Тернер отметила, что понимает такое распределение, ведь у ее коллег больше экранного времени, чем у нее.

Новых книг нет, а деньги есть

Когда дело касается экранизаций, не стоит забывать о книжном первоисточнике и, главное, о правах его создателя - свои отчисления получает и Джордж Мартин. По данным Daily Mail, сериал ежегодно приносит автору $15 млн, а продажи книг - около $10 млн.

Forbes в 2016 году внес его в список 12 самых высокооплачиваемых писателей, оценив годовые доходы в $9,5 млн. Впрочем, журнал в этом рейтинге учитывает заработок непосредственно от создания книг.

Что смотреть дальше?

В недавнем трейлере второй части фильма ужасов "Оно" один из персонажей произнес: "Никто из тех, кто умирает в Дерри (город, где происходит действие), не умирает по-настоящему". Вот и с франшизами почти так же - иногда (на самом деле очень часто) они возвращаются. Тем более когда речь идет об одном из самых успешных развлекательных проектов современности.

По словам Джорджа Мартина, HBO готовит по крайней мере три спин-оффа "Игры престолов". И это еще не самая маленькая цифра - разные источники говорили и о четырех, и о пяти продолжениях и ответвлениях. Первый из новых проектов будет приквелом и расскажет о событиях, происходящих за тысячи лет до "Игры престолов", - о временах Эры героев и Долгой ночи. Ориентировочно его съемки должны начаться в 2019 году, так что выйдет он не раньше 2020 года. Впрочем, фанатам льдисто-пламенной вселенной не привыкать ждать.

Как ждут они и завершение книжной саги - сейчас Джордж Мартин работает над ее шестой и седьмой частями. Совсем недавно он опроверг слухи, что книги давно дописаны, а он по договоренности с HBO просто ждет окончания сериала. Долгожданная публикация (последняя книга саги вышла в 2011 году) продолжения может вернуть Мартина в когорту самых высокооплачиваемых писателей, но сроки выхода "Ветров зимы" уже неоднократно откладывались.

Кроме того, участники кинорынка допускают появление полнометражных фильмов, а в США возможно мюзикла по вселенной "Песни льда и пламени". Для американской сцены, где даже Губка Боб Квадратные Штаны запел и заработал на этом в 2018 году почти $31 млн, это не будет чем-то необычным.

Туризм не близко - он уже здесь

Новая Зеландия - известнейший пример того, как кинематограф повлиял на развитие туризма. В 2012 году местные власти отчитались о росте турпотока на 50% с момента выхода первого фильма из трилогии "Властелин колец" на большие экраны. А страна настолько тесно стала ассоциироваться со Средиземьем, что даже национальная авиакомпания неоднократно использовала эту тематику в рекламных роликах.

Золотую жилу не хочет терять и HBO. В 2020 году в Северной Ирландии откроется одна из площадок масштабного туристического проекта Game of Thrones Legacy ("Игра престолов: наследие"). Первые тематические экскурсии пройдут на студии The Linen Mill Studios, где состоялись съемки. Также телеканал обещает организовать выставки костюмов, оружия и художественных работ, интерактивные развлечения и поделиться подробностями о съемках как минимум в трех местах: в родовом гнезде Старков - Винтерфелле, на базе Ночного Дозора - в Черном замке, а также на побережье Королевской Гавани - крупнейшего города Вестероса.

При этом в Королевской Гавани - хорватском городе Дубровник - уже заметили "эффект "Игры престолов" и рассказали о росте турпотока с 2012 по 2015 год на 60 тыс. человек. Это, кстати, помогло экономической ситуации в стране, находившейся на тот момент в кризисе. Впрочем, Хорватия не хотела бы в своем восстановлении делать упор только на туристов. Кстати, для восьмого сезона грандиозные декорации Королевской Гавани - примерно 17 улиц и переулков - построили в пригороде Белфаста. И хотя их ждала незавидная участь (кто смотрел пятую серию, тот поймет), возможно, туристы смогут посетить и их тоже.

А в Северной Ирландии в 2018 году около 350 тыс приезжих назвали именно "Игру престолов" причиной визита в регион. Кроме того, зарабатывает здесь не только туристическая отрасль, но и местные таксидермисты, кузнецы и ювелиры, которые во время съемок помогали в создании реквизита, а теперь повторяют работы для фанатов. Например, у одного семейного предприятия даже есть лицензия от HBO на изготовление серег, кулонов и ожерелий с символикой Великих домов. По подсчетам агентства Screen NI, такой бизнес уже принес в национальную казну Северной Ирландии £251 млн ($328 млн).

А ведь франшиза - это не только книги и фильмы, это еще, например, игры - компьютерные и настольные, и разнообразная официальная продукция - от футболок и кружек до костюмов персонажей, в том числе и в коллаборации с другими брендами. В целом The Hollywood Reporter оценивает франшизу "Игры престолов" в $1 млрд.

И кстати, СМИ считают не только реальные деньги, которые создатели вложили в "Игру престолов". Так, например, агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших семей вселенной сериала. Отмечается, что Дейнерис Таргариен владеет самым ценным активом - драконами. И хотя эксперты не смогли определить точный экономический эквивалент магических существ, они назвали их "источником почти несравнимой силы". Второе место заняла семья Ланнистеров, которая котролирует торговые пути и имеет доступ к кредитам Железного банка. Тройку замыкает дом Арренов, правящий в одноименной долине. Кроме того, фанаты предлагают поучиться у Великих домов вести финансы: всегда платите долги, как Ланнистеры, и готовьтесь к трудностям, как Старки - к зиме.

Арина Раксина

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