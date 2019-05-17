Атырауский НПЗ провел научную конференцию по проблемам экологии Атырауской области

Ключевой темой конференции стала комплексная программа природоохранных мероприятий TAZALYQ.

В Атырау состоялась научная конференция по проблемам экологии Атырауской области, организованная ТОО "Атырауский НПЗ".

В ней приняли участие: генеральный директор АНПЗ Ш.А. Данбай, депутат Сената Парламента РК С.К.Енсегенов, заместитель акима Атырауской области А.И. Наутиев, известные казахстанские ученые – Р.Г. Сармурзина, Р.Б.Куттугулова, Г.И. Бойко, А.Т. Масенова, Т.В. Ковригина, экологи, представители местных НПО, СМИ.

Ключевой темой конференции стала комплексная программа природоохранных мероприятий TAZALYQ, разработанная и реализуемая с 2019 года Атырауским НПЗ. Программа направлена на защиту окружающей среды, улучшение экологической обстановки и повышение уровня экологической безопасности населения. По информации генерального директора ТОО "АНПЗ" Ш.А.Данбай, в настоящее время на заводе реализуется проект модернизации очистных сооружений сточных вод АНПЗ, в рамках которого планируется построить закрытые механические сооружения, модернизировать биологические очистные сооружения с помощью внедрения мембранного биореактора, построить закрытую систему водоотведения на поля испарения и рекультивировать существующие поля испарения.

Проект разбит на 3 этапа, реализация 1-го этапа началась в 2019 году, 100%-ое завершение всех этапов планируется в 2026 году. Качество очищенных стоков будет доведено до норм воды культурно-бытового назначения и полностью исключен вынос в сточные воды активного ила и взвешенных веществ, а 70% очищенной воды вновь будут использовано на заводе.

Данбай также подчеркнул, что в качестве успешного примера модернизации очистных сооружений АНПЗ ориентируется на опыт Московского нефтеперерабатывающего завода, который реализовал похожий проект в 2017 году.

Финансирование проекта TAZALYQ обеспечено собственными средствами ТОО "АНПЗ".

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