Казахстан намерен стать Силиконовой мини-долиной по "зеленым" технологиям

Казахстан имеет 2870 запатентованных "зеленых" технологий.

На одной из панельных сессий, посвященных созданию инновационных экосистем для зеленого роста, в рамках XII АЭФ глава Международного центра "зеленых" технологий и инвестпроектов Рапиль Жошыбаев заявил, что Казахстан в лице их центра планирует стать "зеленым" хабом в Центральной Азии и проводником для внедрения экологичной экономики в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Жошыбаев предложил странам Центральной Азии сплотиться во благо экологии и совместно активно внедрять "зеленые" технологии, Международный центр в свою очередь готов полностью вовлечься в развитие чистой энергетики в регионе.

- Мы предлагаем организовать Экспертное сопровождение экономического развития стран региона в части интеграции для реализации глобальной Стратегии зеленого роста совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Деятельность центра в рамках этого направления позволит также странам Центральной Азии определить собственные стратегии и планы по внесению вклада в глобальное продвижение зеленого роста, - сказал он.

Сегодня центр заключил соглашения с более чем 30 зарубежными партнерами и установил связи с ПРООН, ОБСЕ, ЕС, ОЭСР, UNEP, ЭСКАТО, IRENA, а также Всемирным Банком, ЕБРР и АБР.

В рамках XII АЭФ центр подписал меморандумы о сотрудничестве с Альянсом профессионалов по коммерциализации технологий, Глобальным Фестивалем Земли, а также с немецкими компаниями Deutsche Energie-Agentur (Dena) Deutsche Energie-Agentur (Dena) и "Globex".

Центр также определен Национальным оператором Глобальной инновационной программы чистых технологий ЮНИДО.

- Казахстан имеет 2870 запатентованных "зеленых" технологий. Изучая опыт Силиконовой долины США, мы стремимся создать мини Silicon Valley в сфере "зеленых" технологий. Мы позиционируем себя региональным хабом "зеленых" технологий и создаем профессиональную платформу по коммерциализации и трансферту "зеленых" технологий. В этом направлении начато сотрудничество с ведущими зарубежными центрами, - добавил Жошыбаев.

Для стимуляции "зеленых" технологий центр инициировал поправки в законодательство Казахстана - по понятийному аппарату "зеленые технологии", а также по закреплению полномочий центра как сетевого оператора по "зеленым технологиям".

- В рамках законодательных мер предлагаем с учетом лучшего мирового опыта объединить усилия по разработке пакета стимулирующих мер и создать почву для коммерциализации и трансферта передовых "зеленых" технологий между нашими странами. Мы открыты к сотрудничеству, - заключил глава центра.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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