Вице-министр энергетики РК: В учебных заведениях больше теории, чем практики

Это сказывается на том, что начинающих специалистов предприятиям приходится направлять на дополнительные курсы.

На одной из панельных сессий в рамках АЭФ, посвященных технологиям и инновациям в нефтегазовой сфере вице-министр энергетики РК Асет Магауов призвал представителей крупных компаний, в том числе и нефтеперерабатывающих, поучаствовать в разработке профессиональных стандартов и требований к работникам, передает корреспондент Zakon.kz.

- Был вопрос, что нужно увеличить финансирование на подготовку местных кадров. Я считаю, что финансирование идет адекватно через колледжи, вузы. Вопрос больше касается профессиональных стандартов образования. Уже много лет идет реформа в данном направлении. По линии нефти и газа мы в этом году должны разработать стандарты, требования к нашим работникам, какого рода квалификациями они должны обладать, какие функциональные обязанности они должны исполнять, чтобы на базе профессиональных стандартов система образования провела реформу и подготовила новые стандарты образования, - сказал он.

Заместитель главы ведомства добавил, что в таком случае специалист, который закончил профессионально-технические училище, сможет сразу же претендовать в подрядные организации крупных операторов.

- Зачастую мы сталкиваемся с тем, что на рынке у нас есть безработица: сварщики, монтажники не могут найти работу. Между тем идет завоз иностранной рабочей силы. А наших работников приходится переобучать. Зачастую со стороны крупных операторов выделяется крупное финансирование. Скажем, что человек обучился в профтехучилище 3 года, еще год готовит на дополнительных курсах. Что наша система образования не учитывает так это то, что специалист, который закончил обучением, мог бы сразу претендовать на работу без курса переподготовки, - констатировал Магауов.

При этом он признал, что в казахстанских учебных заведениях недостаточно уделяется внимание практике.

- Я понимаю, что практики было недостаточно. В наших учебных заведениях больше теории, чем сварочных работ. 90% времени тратит на теорию, как делать сварочную работу и 10% занимаются сваркой. В то же время во время курсов, в течение полугода занимается практической работой и соответственно, у него будет больше квалификации. Хотелось бы попросить крупных операторов помочь разработке профессиональных стандартов, - призвал вице-министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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