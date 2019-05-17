Ситуацию с "загрязнением" казахстанской нефти прокомментировали в Минэнерго

Казахстанские экспортеры, обратившись к единому оператору казахстанской нефти по территории Казахстана и России, могут получить компенсацию за недополученную выручку при продаже некондиционной нефти.

15 мая депутат мажилиса Азат Перуашев направил запрос министру энергетики РК Канату Бозумбаеву с просьбой проверить информацию о загрязнении казахстанской нефти, проходящей через трубопровод "Дружба". Причиной послужила информация о загрязнении нефти в трубопроводе, по которому сырье из России через Беларусь поступает в Европу и на Украину. По словам Перуашева, среди 37 млн баррелей испорченной нефти, стоимостью 2 млрд 600 млн долларов США, песть и казахстанская нефть. В Минэнерго прокомментировали данный депзапрос, передает Zakon.kz.

- Транспортировка нефти казахстанских производителей транзитом через Российскую Федерацию, Республику Беларусь и далее в Европу по магистральному нефтепроводу "Дружба" не производится с 2013 года. Поднятые вопросы некондиционной (прим.: загрязненной) нефти коснулись только нефтепровода "Дружба". Существующие поставки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" производятся через морские порты Усть-Луга и Новороссийск. Ухудшения качества нефти в порту Новороссийск не было, - сообщили в Минэнерго.

Что касается направления, по которым идет поставка казахстанской нефти, некондиционная нефть попала только в ответвление магистрального нефтепровода "Дружба" в направление порта Усть-Луга.





- С 15 апреля по 6 мая 2019 года через данный порт было отгружено 598,9 тыс. тонн (6 танкеров) некондиционной нефти из ресурсов казахстанских производителей. Учитывая направления поставок казахстанской нефти, несмотря на возникшие обстоятельства, никаких ограничений по приему нефти от АО "Казтрансойл" в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" не вводилось и не предвидится, - развеяли в Минэнерго опасения возможного ущерба из-за возможного сокращения поставок нефти.

При этом в министерстве отмечают, что АО "КазТрансОйл" обеспечило сдачу ресурсов грузоотправителей в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в начале маршрута (ПСП Самара) для дальнейшей отгрузки в порту Усть-Луга в полном объеме и с качественными характеристиками согласно ГОСТ. На текущую дату ситуация в порту Усть-Луга нормализовалась, и с 10 по 15 мая было отгружено 199,7 тыс. тонн (2 танкера) нефти, советующей требованиям ГОСТ.

- Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с условиями договора об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в режиме транзита через территорию Российской Федерации на 2019 год, в случае сдачи нефти в пункте назначения с показателями, не соответствующими установленным данным договором требованиям, ПАО "Транснефть" компенсирует грузооправителю документально подтвержденные расходы, которые грузоотправитель будет вынужден в связи с этим понести, а также реальный ущерб, подтвержденный документально, если таковой причинен. То есть казахстанские экспортеры путем обращения через транспортную компанию АО "КазТрансОйл", являющуюся единым оператором транспортировки казахстанской нефти по территории Республики Казахстан и Российской Федерации, могут получить компенсацию за недополученную выручку при реализации некондиционной нефти, - заверили в Минэнерго.

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