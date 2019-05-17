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Путин поздравил Токаева с днем рождения

Также президенты обговорили ближайшие встречи.

Фото : Акорда17 мая 2019, 15:14

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента России.

-В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Казахстана с днем рождения, - говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств договорились о предстоящих встречах.

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Касым-Жомарт Токаев отмечает день рождения

Касым-Жомарт Токаев отмечает 66-летие. Президент Казахстана родился 17 мая 1953 года в Алматы. Пользователи социальных сетей активно поздравляют именинника.


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