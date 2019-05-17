Путин поздравил Токаева с днем рождения
Также президенты обговорили ближайшие встречи.
Фото : Акорда17 мая 2019, 15:14
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента России.
-В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Казахстана с днем рождения, - говорится в сообщении.
Кроме того, главы государств договорились о предстоящих встречах.
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