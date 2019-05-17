"Байтерек" рассматривает создание Единого оператора развития рынка доступного жилья

В Казахстане начали изучать программу развития рынка недвижимости по опыту Сингапура, Южной Кореи и Турции, где Единый оператор комплексно реализует массовое жилищное строительство.

Большинство стран мира стремятся обеспечить свое население качественным и доступным жильем. Своими практиками и примерами по достижению делились сегодня на сессии "Роль государства в создании современной экосистемы доступного жилья" поделились ведущие специалисты Юго-Восточной Азии и Казахстана в рамках АЭФ, передает корреспондент Zakon.kz.

- Роль государства в создании современной экосистемы доступного жилья имеет ключевое значение. Благодаря реализуемым в стране программам по итогам прошлого года общие инвестиции в жилищное строительство составили 1,2 трлн тенге. Объемы ввода жилья достигли рекордных 12,5 млн кв.м, что выше уровня 2017 года на 12,1%. На 1 тенге государственных средств было привлечено 6 тенге частных инвестиций, - сказал заместитель председателя правления АО НУХ "Байтерек" Ануар Омарходжаев.

По его словам, рынок ипотечного кредитования в республике достиг рекордных показателей в размере 1,4 трлн тенге и увеличился на 22,5% по сравнению с предыдущим годом. Положительная динамика в жилищном строительстве и ипотечном кредитовании привели к тому, что на сегодня общий жилищный фонд составляет 347,4 млн кв.м (2,3 млн жилищ).

Среди постсоветских стран Казахстан входит в тройку лидеров после Российской Федерации (3,7 млрд кв.м) и Украины (978 млн кв.м). Уровень обеспеченности казахстанцев жильем составляет 21,6 кв.м на 1 человека.

- В то же время достигнутый показатель остается ниже стандартов ООН. По поручению Первого Президента необходимо к 2030 году довести показатель обеспеченности жильем до 30 кв. м на 1 казахстанца. Для этого необходимо обеспечить ежегодный рост ввода нового жилья на уровне не менее 8% и в предстоящие 12 лет ввести в эксплуатацию свыше 220 млн кв. м жилья. Или более чем на 60%, - заметил он.

В этом году, по планам правительства Казахстана, в стране должно быть построено 13 млн кв. м, однако у первого вице-министра есть сомнения по этому поводу. Он убежден – план будет перевыполнен.

- Я думаю, что данный проект будет перевыполнен, потому что общий объем инвестиций, которые показал 1 квартал, мы идем с опережением +8-10%. Если люди поверили и бизнес вкладывает в эту отрасль, и если сюда придут инвестиции, то данное направление будет наиболее привлекательным для нашего бизнес сообщества, - сказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Он обратил внимание, что Казахстан проводит активную работу по урбанизации, в частности, в виде пилотного проекта были определены 4 точки роста: города Кокшетау, Алматы, Шымкент, Актобе, по которым работают отдельные программы.

- Мы большое внимание уделяем развитию сельской местности. Сейчас МНЭ подготовило большую программу "Алтын бесiгi", в рамках нее мы разработали приоритетные сельские населенные пункты, которые имеют высокий потенциал, районные центры, моногорода. В первую очередь мы подготовили стандарты. Для комфортного проживания населения, мы максимально должны приблизить уровень комфорта сельских жителей к городу. И этот уровень обязан быть в этом селе – это и уровень образования, медобслуживания, качество дорог, услуги. Программа находится на стадии завершения и со следующего года начнется масштабная реализация, - сообщил он.

Отметим, сейчас в Казахстане начали изучать программу развития рынка недвижимости по опыту Сингапура, Южной Кореи и Турции, где Единый оператор комплексно реализует массовое жилищное строительство со всеми необходимыми благами для населения. Инициатором в этом вопросе выступило АО "НУХ" Байтерек.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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