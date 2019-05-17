Уникальная площадка для стартапов со всего мира открылась в Нур-Султане

Seedspace Nur-Sultan является первой на территории СНГ международной инновационной площадкой.

Здесь новаторы и предприниматели будут разрабатывать проекты, направленные на решение городских задач, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Международная инвестиционная швейцарская компания Seedstars совместно с акиматом Нур-Султана открыла в столице рабочую технологическую площадку Seedspace Nur-Sultan.

Seedstars – это более 70 тыс разработчиков, инвесторов, 13 центров акселерации в таких городах, как Женева, Богота, Медельин, Мехико Сити, Каир, Лагос, Абиджан, Кейптаун, Дар-эс-Салам, Янгон и Лима.

Основная цель – выявить потенциал новой идеи или продукта и помочь ему продвинуться в успешный бизнес-проект, привлечь венчурное инвестирование. Программа акселерации даёт возможность с помощью бизнес-менторов подготовить свой проект по международным стандартам для предложения ее венчурным фондам. То есть участники получат шанс выйти на международный рынок и получить за смекалку, реализованную в хабе, до 500 тыс долларов США от Seedstars.

- За два десятилетия столица Казахстана совершила фантастический рывок в своем развитии по всем направлениям. Особое внимание мы уделяем развитию предпринимательства. У нас самая высокая доля МСБ по стране, в городе работают более 124 тыс. субъектов бизнеса, это на 24% больше чем в предыдущем году. Сегодня более половины налоговых поступлений в бюджет – это налоги малого и среднего бизнеса, – сказал на церемонии открытия площадки Seedspace Nur-Sultan Бахыт Султанов.

По словам акима, экономика города растет не только в количественном отношении, но и в качественном. С каждым годом она становится все более гибкой, устойчивой и инновационной. Город пользуется современными цифровыми технологиями "Умного города" – это и система сбора и анализа больших данных Big Data, система видеонаблюдения "Сергек", смарт-образование, смарт-медицина, электронное КСК, это и цифровизация жилищно-коммунальной сферы. Начат первый этап реализации проекта Интернета вещей (Умное освещение).

- Благодаря данной площадке у молодежи города и региона появилась возможность, не выезжая за пределы столицы, стать участником передовой и международной экосистемы предпринимательства. Ключевое направление площадки – взращивание молодых талантов путем активных образовательных программ и вовлечения в международную сеть Seedstars, состоящей из 70 тыс. специалистов и стартаперов по всему миру. Новаторы будут помогать в решении городских задач, – отметил Султанов.

Seedspace Nur-Sultan является первой на территории СНГ международной инновационной площадкой, где активные предприниматели, фрилансеры и цифровые кочевники будут работать над проектами, которые позволят повысить уровень жизни общества с помощью технологий и инноваций. Проект реализован в партнерстве с Astana Innovations, акиматом города и компанией BI Group.

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