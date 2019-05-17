Казахстан внедряет инновационную модель государственной службы - Айгуль Шаимова

Ожидается исключение бюрокартизации и искоренение стереотипов "инициатива наказуема" с одновременным введением "права на ошибку".

Республика Казахстан внедряет инновационную модель государственной службы, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Рада приветствовать вас и благодарю за участие на нашей сессии, посвященной трансформационному лидерству. В условиях глобализации роль лидерства - актуальная повестка любого государства. За последние 20 лет вектор развития этого института изменялся с учетом возникающих вызовов. Но базовые компоненты - способность вести людей к достижению миссии и целей, обеспечение инклюзивности, принятие ответственности - остаются неизменными, - сказала заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) Айгуль Шаимова на сессии "Глобальная конференция: Трансформационное лидерство в меняющемся мире" в рамках Астанинского экономического форума.

По ее словам, сейчас к этим характеристикам добавились: быстрая адаптация к изменениям, взаимодействие с командой на основе доверия, наличие "права на ошибку" и мотивация личным примером.

Истории известны немало имен лидеров, сумевших в сложные периоды вывести на траекторию успеха свои государства или организации.

- Сегодня мы находимся в этом прекрасном зале прекрасного города, где открыто и спокойно обсуждаем любые вопросы. А ведь это тоже результат лидерства управленцев нашей страны. Его мы достигли благодаря политической воле Первого Президента, - отметила зампредседателя агентства.

- Предвидя дальнейшие глобальные тренды, Елбасы поставил задачу - перейти на новый тип государственного управления, который должен служить обществу. Для этого, исходя из опыта передовых стран, мы внедряем инновационную модель государственной службы, - подчеркнула Айгуль Шаимова.

Какие характеристики ей присущи? В первую очередь, ориентация на достижение конкретных результатов, а не "гонка" за показателями.

- Еще в начале 20 века зародилось следующее высказывание: "Самое основное дезорганизующее зло - отчеты, статистика и чрезмерный контроль". Как видим, прошло 100 лет, а эти характеристики в некоторой степени все еще проявляют себя, особенно в государственном секторе ряда стран, - рассказала она.

Второе - оперативность принятия решений для обеспечения динамичности, мобильности и творческого подхода к работе.

- С этим возникают вопросы, поскольку сложная иерархия и нежелание брать на себя ответственность сохраняются в корпоративной культуре отдельных организаций. Сейчас в нашей стране запущены масштабные оптимизационные процессы. В итоге ожидается исключение бюрокартизации и искоренение стереотипов "инициатива наказуема" с одновременным введением "права на ошибку". Он уже применяется в Казахстане по отдельным проектам. Так, реализуется в пилотном режиме новая система оплаты труда, - пояснила замглавы АДГСПК.

Третья характеристика - построение работы на принципе сотрудничества. Организации должны поощрять обмен мнениями и коллективное обсуждение идей, руководство и исполнители взаимно доверяют и уважают друг друга, утверждает она.

- Какие меры мы предприняли, чтобы к ней прийти? На протяжении двух десятков лет модернизируется система государственного управления на примере лучшей зарубежной практики. Сокращена иерархическая структура путем децентрализации и приватизации, введены институты стратегического планирования, местного самоуправления и государственных услуг. Развивается IT-инфраструктура, создано "Правительство для граждан", - отметила Айгуль Шаимова.

Работают общественные советы, проводятся обязательные отчеты первых руководителей перед населением.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!