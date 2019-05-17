Мангистау ожидает инвестиции на 2 млрд долларов

Я, как глава региона, могу вас заверить, что для каждого инвестора действует принцип "открытых дверей" - Тугжанов.

В Нур-Султане состоялся ежегодный круглый стол по глобальным инвестициям "Kazakhstan Global Investment Roundtable" (KGIR-2019). Его участником впервые в истории форума стала Мангистауская область.

KGIR-2019 – одно из ключевых событий для казахстанского бизнеса и зарубежного сообщества инвесторов, собрало на своей площадке более 1100 руководителей крупнейших мировых компаний и отечественного бизнеса, международных экспертов, представителей международных и государственных организаций. Из них порядка 600 гостей являются иностранными участниками из 41 страны мира (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Турция, Индия, Сингапур, Корея, ОАЭ).

В их числе топ-менеджмент таких мировых компаний, как: "Cisco", "Nokia", "CITIC Bank Corporation", "WILO SE Group", "AGCO Corporation", "Valmont Industries", "Tyson Foods", "Yildirim Group" и другие компании. Акимом Мангистауской области Ералы Тугжановым были проведены ряд двусторонних встреч с руководством ведущих компаний. Речь шла о возможном сотрудничестве по таким направлениям, как возобновляемые источники энергии, общественный транспорт, деятельность в сфере водоочистки, инфраструктурные проекты ГЧП и т.д. По итогам состоявшихся деловых встреч стороны договорились активизировать дальнейшее сотрудничество уже в регионе. Главой региона были подписаны ряд меморандум.

Так с компании "Shanghai Ace Investment group" подписан меморандум о взаимном сотрудничестве в области строительства базы цепи поставок на территории СЭЗ "Морпорт Актау". Также был подписан меморандум и с представителем сингапурской компании "WEST GAS OIL". Это соглашение в области газохимии позволит локализовать производство химической продукции и в целом ориентировать на экспорт через развитие газохимического комплекса страны. Мэрами Актау и Ляньюньган подписан меморандум о сотрудничестве между городами. Между портом Курык и портом г.Ляньюньгань подписан меморандум о сотрудничестве между портами для создания качественных логистических услуг, предоставления клиентам услуг по перевалке, погрузке, выгрузке и перевозке грузов.

Так, по итогам Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям подписаны Меморандумы о взаимном понимании и сотрудничестве с крупными инвесторами на общую сумму 2 млрд долларов. Было отмечено, что Мангистауская область всегда открыта к сотрудничеству, и площадок для реализации проектов различных направлений весьма достаточно. Можно взаимодействовать в таких отраслях как полезные ископаемые, сельское хозяйство, туризм и т.д.

Глава региона дал понять всем инвесторам, что готовы оказать содействие им.

- Мы будем рады видеть вас в качестве наших новых деловых партнеров в реализации совместных проектов. Я, как глава региона, могу вас заверить, что для каждого инвестора действует принцип "открытых дверей" и мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству, - сказал Ералы Тугжанов.

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