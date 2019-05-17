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Аскар Мамин пообщался с Ержаном Максимом на форуме в столице

В кулуарах Астанинского экономического форума замечена встреча премьер-министра Аскара Мамина с одаренным казахстанским исполнителем Ержаном Максимом.

Фото : Talgat Kaliyev17 мая 2019, 16:00

Премьер-министра РК Аскара Мамина заметили в кулуарах Астанинского экономического форума в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

- В кулуарах Астанинского экономического форума замечена встреча премьер-министра Аскара Мамина с одаренным казахстанским исполнителем Ержаном Максимом. Вероятно, после премьеровского напутствия юное дарование вылетит в Москву, где ожидается пересмотр результатов конкурса телевизионного шоу "Голос", - написал в своем telegram политолог Талгат Калиев.

Накануне стало известно, что "Первый канал" аннулировал результат финала шоу "Голос. Дети" из-за накрутки голосов. Массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Микеллы Абрамовой выявила компания Group-IB.

Теперь ожидается спецвыпуск конкурса, где казахстанский юный исполнитель намерен вновь принять участие.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов. Первый канал начал собственное расследование результатов зрительского голосования и привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.


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