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Булат Бакауов подписал ряд меморандумов в Нур-Султане

Были заключены сделки с компаниями из ОАЭ и США.

Фото : Валерия Бугаева17 мая 2019, 16:03

В столице РК подписаны меморандумы между акиматом Павлодарской области и компаниями из ОАЭ и США, передаёт корреспондент pavlodarnews.kz.

В пресс-службе акима области сообщили, что меморандум с CANARAX Dutch B.V из ОАЭ подписали глава региона Булат Бакауов и учредитель компании Нитин Бхаднагар.

- CANARAX Dutch B.V выражает намерение рассмотреть возможность инвестирования в проект по производству технического кремния на территории Павлодарской области, - уточнили в пресс-службе. - Также был подписан меморандум с компанией Valmont Industries, Inc из США, которую представлял вице-президент по внешней торговле Джошуа Диксон.

Отметим, Valmont Industries, Inc - ведущий производитель и дистрибьютор продуктов и услуг для инфраструктуры и сельскохозяйственных рынков, мировой лидер в сфере инженерных продуктов.

Представители компании в апреле 2019 года встречались с ТОО "Пахарь" и договорились о выделении 500 га земельного участка для демонстрации своей техники и оборудования.

Абзал Кабдраш


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