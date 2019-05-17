Аким Алматы вручил ключи от квартир многодетным семьям

Собственное жилье новоселы приобрели по программе "Бақытты отбасы".

Аким Алматы Бауыржан Байбек и заместитель председателя правления Жилстройсбербанка Жанар Жубаниязова вручили ключи от квартир малообеспеченным многодетным матерям в рамках инициированной по поручению Елбасы городской программы "Бақытты отбасы", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В ходе торжественной церемонии Бауыржан Байбек отметил, что за последние 3 года ключи от квартир получили более 9 тысяч нуждающихся семей, в том числе в рамках программы "Нұрлы Жер". Почти половина из них - это многодетные и неполные семьи, дети-сироты, ветераны, люди с особыми потребностями и др. Уже скоро долгожданные квартиры получат еще почти 2 тысячи алматинских семей.

- По поручению Елбасы нами оказывается комплексная поддержка многодетным семьям. Буквально 2 недели назад с участием главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева открылся первый Центр поддержки матерей, где консультацию получили уже почти 1000 семей. Более 400 детей стали посещать детские сады бесплатно. 3 тысячи школьников и студентов за отличную учебу с марта получают ежемесячные стипендии за счет местного бюджета. Ведется трудоустройство и переобучение новым специальностям, - сообщил Бауыржан Байбек.

В ходе общения с многодетными матерями глава города подчеркнул, что забота о каждом человеке является основным принципом программы развития города "Алматы-2020", но при этом социальное иждивенчество поддерживаться не будет. На сегодня из 1 276 многодетных семей, стоящих в очереди на жилье в Алматы, заявки на льготную жилищную программу подали уже больше половины. Сейчас 195 многодетных семей оформляют документы на квартиры в банке, а 44 семьи уже заключили договор купли-продажи и получили жилищные сертификаты.

Анализ заявок показал, что большинство участников программы "Бақытты отбасы" встали в очередь на жилье в 2016-2018 годах и находились 6-10 тысячными в очереди, что предполагало получение ими жилья как минимум через 5-6 лет. Данная программа позволила получить новое жилье уже сегодня.

- На данный момент Жилстройсбербанк принял кредитные заявки от 345 семей, из них 195 семей нашли квартиры и сейчас готовятся оформить займы. Сегодня 12 многодетным семьям уже выданы кредиты на сумму 163 млн. тенге и сегодня мы их поздравляем с этим событием. Займы они получили по самой низкой ставке в стране - 2% годовых при наличии первоначального взноса в размере 10%. Семьям, которые не смогли оплатить первоначальный взнос, помог акимат Алматы, выдав жилищные сертификаты в размере одного миллиона тенге, - пояснила Жанар Жубаниязова.

Льготный жилищный кредит по программе "Бақытты отбасы" выдается на покупку нового жилья. Максимальная сумма займа составляет 15 млн. тенге. Жительница Алматы Анар Асанбекова двухкомнатную квартиру приобрела за 13,5 млн. тенге. В собственное жилье она скоро переедет вместе с мужем и 5 детьми.

- До этого наша семья жила в пригороде на съемной квартире. Узнав о "Бақытты отбасы", мы собрали документы, подали заявку, выбрали жилье и теперь готовимся к переезду. От этого события у нас столько восторга, ведь раньше мы и не думали даже о покупке своего жилья в Алматы, было не по карману, - делится Анар Асанбекова.

Поддержать многодетных семей, повысив доступность приобретения жилья на XVIII съезде партии "Hұp Отан" поручил Елбасы. Алматы стал первым городом, который запустил жилищную программу для многодетных семей "Бақытты отбасы", выделив на это средства из городского бюджета. Благодаря этому сотни алматинских семей теперь смогут переехать из чужого арендного жилья в собственные квартиры.

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