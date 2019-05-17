АО НУХ "Байтерек" меняет систему создания современной экосистемы доступного жилья

Реализация всех инициатив позволит холдингу достичь целевых показателей по обеспечению доступным жильем с благоприятной средой проживания, стимулируя продуктивную занятость.

В Казахстане меняется система создания современной экосистемы доступного жилья. На государственном уровне эти изменения коснутся трех ключевых факторов: создание Единого оператора, обеспечение доступным финансированием, цифровизация строительной отрасли. Об этом на сессии "роль государства в создании современной экосистемы доступного жилья" рассказал заместитель председателя правления АО НУХ "Байтерек" Ануар Омарходжаев.

Единый оператор будет комплексно решать вопросы массовой жилищной застройки с необходимой инженерной, социальной и коммерческой инфраструктурой, учитывая ограниченность госбюджетов, необходимо внедрять механизмы партнерства с частным бизнесом при строительстве детских садов, школ и больниц.

- Единый оператор смог бы сконсолидировать активы и повысить эффективность за счет комплексных инструментов поддержки, начиная от стратегического планирования и проектирования до полного сопровождения проектов на всех этапах реализации, включая инжиниринг, цифровой мониторинг и последующую эксплуатацию, - пояснил Омарходжаев.

Второе изменение – доступное финансирование. Потому как "дорогое" фондирование для застройщиков и требование по наличию обеспеченной залоговой базы со стороны коммерческих банков - одна из ключевых проблем в жилищном строительстве. И если в 2009 году доля строительства в портфеле банков составляла более 20%, то сегодня этот показатель сократился в 3 раза и не превышает 7%.

- Единый оператор будет в состоянии привлекать солидные рыночные ресурсы, микшировать с текущими финансовыми потоками и удешевлять фондирование для частных застройщиков, - добавил он.

По данным Комитета по статистике, основные проблемы людей в приобретении жилья - это высокая стоимость (52,6%); недостаток денежных средств (34,5%); высокие ставки ипотечных кредитов (29,4%). По анализу Индекса доступности жилья НУХ "Байтерек", где учитывались средние годовые доходы семьи из 3-х человек и рыночная стоимость стандартной квартиры (54 кв.м) выяснилось, что рыночная ипотека коммерческих банков доступна менее 10% населения, программа "7-20-25" доступна 20% населения. А самыми доступными для 30% населения являются продукты Жилстройсбербанка, в системе которой свыше 1,3 млн вкладчиков.

Третье изменение – это цифровизация строительной отрасли, которая поможет повысить инвестиционную активность посредством внедрения цифровых технологий. Уже в текущем году в Казахстане планируется запуск фиксированного беспроводного доступа к сети 5G, который охватит все сегменты рынка интернета вещей - квартиры, частные дома, жилые комплексы и целые микрорайоны; общественные зоны, административные здания, объекты социальной и транспортной инфраструктуры в сегменте "B2B" и "B2G".

- По прогнозам экспертов, к 2025 году в Казахстане будет около 100 млн устройств, подключенных к Интернету вещей, что в 3,5 раза больше чем на рынке мобильной связи. В ближайшие 6 лет объем этого рынка в стране достигнет 250 млн долларов. Открываются большие возможности к удешевлению строительства жилья и объектов инфраструктуры через применение так называемых "Онлайн Маркетплейсов", которые на своей платформе смогут объединить напрямую заказчиков и поставщиков без посредников. Это позволит уменьшить операционные расходы всех сторон в среднем на 20%, - сообщил он.

При этом, по его мнению, внедрение системы долгосрочных офтейк-контрактов по фиксированным ценам позволит обеспечить загруженность домостроительных комбинатов и отечественных производителей стройматериалов.

Согласно исследованию "Байтерек" рынка жилой недвижимости РК, структура себестоимости строительства жилья на 53% состоит из затрат на стройматериалы. Главной в затратах преобладает продукция доля импорта которой находится на очень высоком уровне, сегодня это от 67% до 97%.

- Это также является одним их существенных факторов высокой себестоимости строительства, снижающим доступность жилья до населения. Внедрение "Маркетплейс" платформ позволит по предварительным расчетам снизить цену строительства за 1 кв.м жилья в среднем на 10%. Подобные платформы необходимо создавать и для рынка недвижимости, где население, коммерческие банки, девелоперы, частные застройщики и государственные органы также смогут объединиться на единой площадке и предоставлять свои услуги, - привел пример спикер.

По его мнению, полномасштабная цифровизация отрасли, применением смарт-технологий и повсеместная доступность связи является ключевыми факторами, формирующими жилищную экосистему. А реализация всех инициатив в конечном итоге позволит холдингу достичь целевых показателей по обеспечению доступным жильем с благоприятной средой проживания, стимулируя продуктивную занятость, создаст новые рабочие места в смежных отраслях экономики и позволит нам вести долгосрочную сбалансированную жилищную политику государства.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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