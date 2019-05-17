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В Алматы в Наурызбайском районе отключат газ на 3 дня

Газ отключат в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на газопроводе.

Фото : arnapress.kz17 мая 2019, 16:53

В Алматы с 20 мая по 22 мая 2019 года в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на газопроводе среднего давления будет произведено отключение от газоснабжения в некоторых микрорайонах города. Об этом сообщила Газовая служба, передает Zakon.kz.

Газ будет отключен на следующих участках Наурызбайского района: мкр.Шугыла, Таусамалы, 50а, ТОО ЛОК "Алатау", в мкр. "Акжар" в квадрате улиц Даулеткерея-Жандосова-Карьерная-Белжайлау, в мкр. "Шугыла" в квадрате улиц Белжайлау- Коктерек- Елибаева- Енбек, в мкр. "Каменка" в квадрате улиц Рыскулова-Айтматова-Акбота- Жандосова-с/о "Щедрость", в количестве: 4252 ввода частного сектора, 74 вводов коллективного сектора, а также 14 промышленных предприятий.


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