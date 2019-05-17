Дарига Назарбаева приняла председателя Наблюдательного совета ИИ "Диалог цивилизаций"

Стороны обсудили работу таких авторитетных дискуссионных площадок, как "Астана Клуб" и Евразийский Медиа Форум.

Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева приняла председателя наблюдательного совета Исследовательского Института "Диалог цивилизаций" Владимира Якунина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Владимир Якунин подробно проинформировал Главу Сената о работе "Диалога цивилизаций". Цель института — содействие ответственному диалогу, направленному на выработку общих решений проблем человечества, формирование картины устойчивого будущего и гармоничного развития стран без войн и конфликтов.

Председатель Сената Парламента рассказала Якунину о работе, проводимой в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который получил широкое международное признание и стал важным элементом глобального межцивилизационного диалога.

С момента созыва первого Съезда в 2003 году, проведено шесть форумов, объединивших духовных лидеров и политиков для обсуждения актуальных проблем современности и поиска путей для их решения. Проведение следующего, VII Съезда запланировано в 2021 году.

Стороны обсудили работу таких авторитетных дискуссионных площадок, как "Астана Клуб" и Евразийский Медиа Форум.

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