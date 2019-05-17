В Алматы презентован проект по минимизации коррупционных рисков

Цифровые возможности и открытость госорганов, взаимодействуют и выдают интересные и нестандартные решения, между НПО, госорганами и общественностью.

На брифинге Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматы в рамках проекта "Алматы - Адалдық Алаңы" презентован проект "SIZOSHOP", сообщает пресс-служба департамента.



Проблема повышения качества и доступности обслуживания населения, минимизация коррупционных рисков достаточно актуальна для различных сфер жизни страны. В этом отношении учреждения уголовно-исполнительной системы также подвержены значительным рискам и вызывают определенные нарекания со стороны населения.

Реализация проекта "SIZOSHOP", предложенного Республиканским общественным объединением "Коалиция по вопросам защиты прав заключенных" (Гудаускас К.) совместно с Проектным офисом "Алматы - Адалдық Алаңы" (Братенков А.) позволяет создать новые возможности для решения отдельных проблем во взаимоотношениях учреждений уголовно- исполнительной системы и граждан, который посредством нового для Казахстана электронного сервиса позволяет не просто повысить качество обслуживания, но и минимизировать потенциальные коррупционные риски.

Посредством реализации проекта "SIZOSHOP" будут решены многие задачи направленные на повышение открытости и доступности услуг, позволяющих разгрузить бюро передач, минимизирует коррупцию и окажет действенную помощь в решении одной из главных проблем для населения - отправки необходимых продуктов и принадлежностей в следственный изолятор или в исправительное учреждение в соответствии с требованиями закона и нормативных правил.

Цифровые возможности и открытость госорганов, взаимодействуют и выдают интересные и нестандартные решения, между НПО, госорганами и общественностью.

Это все стало возможным благодаря взаимодействию РОО "Коалиция по вопросам защиты прав заключенных" и проектного офиса "Алматы - Адалдык Аланы".

Успешная реализация проекта позволит не столько решить одну из наиболее актуальных проблем уголовно-исполнительной системы страны, сколько продемонстрирует стремление и возможности институтов гражданского общества и органов власти совместно продвигать новые ценности равноправного диалога и партнерства в интересах страны, вносить и реализовывать инициативы, призванные реализовывать основные положения Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан.

Напомним, что проектный офис "Алматы - Адалдык Аланы" является "антикоррупционной лабораторией" созданной акиматом Алматы совместно с Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции. Проектный офис представляет собой диалоговую площадку между общественностью и госорганами по поиску решений, направленных на искоренение бытовой коррупции.

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