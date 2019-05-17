Стали известны победители WorldSkills Shygys-2019

Всем вручили медали, дипломы и ценные призы от компаний-спонсоров.

17 мая завершился IV региональный чемпионат профессионального мастерства среди молодежи по рабочим профессиям, сообщает Инфоцентр ВКО.

Почти неделю более 270 студентов и выпускников колледжей и ВУЗов региона в возрасте от 18 до 22 лет на площадках учебных заведений и предприятии ОблШығысЖол соревновались в 43 компетенциях. Это "WEB дизайн", "IT решения для бизнеса", "Интернет вещей", "Управление беспилотными летательными аппаратами", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Мехатроника", "Мобильная робототехника", "Столярное дело", "Кирпичная кладка", "Мебельное производство", "Парикмахерское искусство", "Ресторанный сервис", "Флористика", "Медицинский и социальный уход", "Ветеринария" и многие, многие другие. Зрителями этих захватывающих состязаний стали в общей сложности около 7 тысяч человек. Отметим, что по количеству направлений в чемпионе WorldSkills Восточный Казахстан лидирует среди других областей страны. Так, если в 2016 году региональные соревнования проводились всего по шести компетенциям с 45 студентами, то в этом году число компетенций увеличилось в семь раз, а участников стало почти три сотни.

В торжественной обстановке в зале ЦДК "Ертіс концерт" наградили победителей IV регионального чемпионата профессионального мастерства среди молодежи по рабочим профессиям WorldSkills Shygys-2019, в том числе и Abilympics, за первые, вторые и третьи места по всем 43 компетенциям. Всем вручили медали, дипломы и ценные призы от компаний-спонсоров. Призеров, ставших лидерами чемпионата – тех, кто будет представлять Восточный Казахстан на аналогичном республиканском конкурсе наградила заместитель акима области Асем Нусупова. Вручая золотые медали, она пожелала каждому участнику дальнейших побед.

– Я всего первый год обучаюсь в колледже, на абсолютную победу, честно сказать, не рассчитывал, – признается студент колледжа при ВКГТУ им. Д. Серикбаева Олжас Токтамысов. – Для меня большая честь представлять область на республиканском конкурсе. Здесь я разрабатывал интеграцию на 1С платформе для риэлторского агентства в компетенции "IT-решения для бизнеса". Сложность была в том, что заранее задание неизвестно и то, что программа 1С на русском языке, а я привык на английском программировать. Надеюсь, у меня все получится и дальше.

– В своей компетенции "Администрирование отеля, гостиничное дело" мне нужно было грамотно и квалифицированно предоставить все услуги клиенту, проинформировать, заселить в гостиницу. В этой теме, как мне говорили судьи, я была как рыба в воде, все знала, и абсолютно не волновалась. Наверное, спокойствие и стрессоустойчивость помогли мне занять первое место, – говорит выпускница колледжа Кумаша Нургалиева Елена Лепешкина. – Кстати, моя одногруппница Дарья Троеглазова в этой же копетенции заняла второе место. Хочу отметить, что именно этот конкурс дал мне четкое понимание своей професии, в которой я нет-нет да сомневалась, а сейчас ясно осознаю – это мое. И буду работать по специальности.

Напомним, что в рамках областного чемпионата WorldSkills Shygys-2019 на базе Усть-Каменогорского колледжа сферы обслуживания состоялся и I Региональный чемпионат профессионального мастерства Abilympics Shygys-2019 среди лиц с ограниченными возможностями из числа студентов колледжей и высших учебных заведений области по трем компетенциям: "Парикмахерское дело", "Информационные технологии" и "Технология моды". Всего в данном соревновании приняли участие 13 студентов из восьми колледжей.

Одним из золотых призеров в компетенции "Информационные технологии" стал воспитанник школы-интерната "Ақ ниет", студент первого курса Усть-Каменогорского колледжа сферы обслуживания Ерзат Табиев.

– Я делал буклеты и видеослайды, – рассказывает победитель. – Так как я учусь на оператора ЭВМ, и со школьных лет хотел стать программистом, задание мне далось легко. Ехать на республиканский конкурс очень волнительно, но я уверен в своих силах.

Также по итогам WorldSkills Shygys-2019 выбрали абсолютного чемпиона – команду-победителя, собравшую больше всего золотых медалей. Ей стала команда из 12 ребят Электротехнического колледжа Семея. Они взяли восемь золотых и четыре серебряных медали в восьми компетенциях: "Мехатроника", "Прототипирование", "Промышленная автоматика", "Электромонтажные работы", "Инженерно-графический дизайн", "Беспилотные летательные аппараты" и другие.

– В своих студентах я ни на минуту не сомневался, – говорит директор Электротехнического колледжа Семея Азат Сарпеков. – Главное, считаю, это психологическая готовность. А она у нас была на высшем уровне. Дети как минимум год готовились к этому чемпионату. Большая заслуга в этом моего коллектива – педагогов, тренеров, мастеров – настоящих профессионалов. Более 40 преподавателей прошли повышение квалификации зарубежом. Мы привлекаем много экспертов из Германии, Англии, Бразилии, России, Казахстана. Есть уверенность, что по всем восьми компетенциям и на республиканском конкурсе WorldSkills мы займем призовые места. Тем более, что все ребята в совершенстве владеют английским языком, что, несомненно, является огромным плюсом и дает еще больше шансов на победу в мировом чемпионате.

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