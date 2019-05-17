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Экс-главу упрздрава Алматы приговорили к штрафу 240 млн тенге

Мусинову назначили наказание в виде штрафа в размере 26-кратной суммы взятки.

Фото : almaty.tv17 мая 2019, 17:47

В Алматы провозглашен приговор бывшему главе Управления здравоохранения Серикболу Мусинову, передает Zakon.kz.

- Суд № 2 Медеуского районапризнал Серикбола Мусинова виновным в даче взятки (п.1,2 ч.3 ст. 367 УК). Он оштрафован на 240 084 000 тенге (26-кратная сумма взятки) с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке и его ведомствах, госорганизациях и иных структурах с 50%-й долей государства в уставном капитале.

- Мусинову вменено указанное уголовное правонарушение, которое он совершил с целью получения положительного заключения по результатам проводимой проверки прокуратурой Алматы. Тогда в августе 2018 года в ходе внеплановой проверкой деятельности возглавляемого им на тот момент Управления здравоохранения города выявлены нарушения в части оборота лекарственных средств, соблюдения антикоррупционного законодательства и целевого расходования бюджетных средств. Мусинов, действуя в группе лиц с Серикбаевым и Боранбаевой (они на основании ст. 65 ч.1 УК РК органом досудебного расследования освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием), передали должностному лицу 25 000 долларов США (взятку), что эквивалентно 9 234 000 тенге по курсу Нацбанка РК (19.09.2018 года курс доллара США – 369,36 тенге). Вещественные доказательства, в том числе 25 тысяч долларов США, обращены в доход государства, - сообщили в пресс-службе городского суда Алматы.

Приговор не вступил в законную силу.

Практически всю свою трудовую деятельность Серикбол Мусинов проработал в системе здравоохранения страны. Занимал должность ответственного секретаря Министерства здравоохранения, работал заместителем министра здравоохранения и социального развития РК. С конца ноября 2017 года до сентября 2018 года работал руководителем Управления здравоохранения города Алматы.


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