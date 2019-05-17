Житель Тараза снимает нарушения ПДД на смартфон и отправляет в полицию

В прошлом году по сообщениям гражданских активистов только на страницу КАП МВД привлечены к административной ответственности свыше 6 тысяч водителей.

Житель Тараза снял на смартфон 65 нарушений ПДД и отправил их на страницу Комитета административной полиции в Фейсбуке, сообщает Zakon.kz.

О неравнодушном гражданине рассказала на своей странице пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД Ирина Лукьянина.

- А ТЫ НЕ НАРУШАЙ! – пишет она, - так что, если, нарушая Правила, вы думаете, что останетесь безнаказанным, так как поблизости не было инспектора или видеокамеры, то глубоко ошибаетесь! Всевидящее око смартфона рядом идущего или видеорегистратора, проезжающего мимо - всегда на страже!

В прошлом году по сообщениям гражданских активистов только на страницу КАП МВД привлечены к административной ответственности свыше 6 тысяч водителей.

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