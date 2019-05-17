На двух автобусах Алматы установили цифровые системы безопасности

Безопасность на общественном транспорте обеспечивают цифровые технологии.

Современные цифровые технологии достигли такого прогресса, что позволяют обеспечивать безопасность работы общественного транспорта. Алматинские автобусы и троллейбусы в скором времени тоже могут быть оснащены умными системами. Но для начала они должны пройти испытание на практике. Два алматинских автобуса уже оснастили технологичной начинкой и со дня на день начнут проверять их работу на практике, передает Zakon.kz.

Для общественного транспорта Алматы дали в дар по два комплекта системы контроля и предупреждения усталости водителя NONSleep и систему кругового обзора с функцией видеорегистратора (запись)

Работа этих систем позволяет диспетчеру в режиме реального времени видеть все, что происходит с автобусов, он видит не просто данные навигаторов, а реальную картинку, своего рода прямой эфир. Для системы кругового обзора автобус оборудован четырьмя камерами – по одной на каждую из четырех внешних "стен" машины. Благодаря одновременной работе всех четырех камер диспетчер получает обзор четырех сторон на все 360 градусов в 3D- проекции. Кроме того, отображается положение автобуса на карте города, видно, сколько у него в баке топлива, какое давление в шинах, есть ли технические неисправности в реальном времени.

- В случае аварии можно будет доказать виновность или невиновность водителя автобуса, спал он за рулем или нет, совершал ли опасные маневры на дороге. Пассажиры будут уверены, что водитель в адекватном состоянии, - рассказал представитель компании-разработчика по Казахстану Ерлан Какенов.

NONSleep сигнализирует водителю, если он отвлекается, засыпает, по зрачкам глаз искусственный интеллект может определить, находится ли водитель в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или устал. В случае выявления таких состояний, система издает громкий сигнал и просит водителя быть внимательнее и следить за дорогой, одновременно сообщение отправляется диспетчеру.

Система антивандальная, сделана из материала, который не ломается.

- Водитель садиться за руль, искусственный интеллект сразу сканирует сетчатку глаза, идентифицирует его личность через камеру. При первом использовании система регистрирует лицо, мимику водителя и впоследствии определяет, кто это, как в айфонах популярной марки. Данные отправляются в диспетчерскую.

Система установлена в 15 странах мира как на городских, так и на междугородних автобусах. Если водитель устал, включается неприятный звук и строгим голосом предупреждает водителя.

К слову, тестовые версии этих систем также установлены с 8 мая на общественном транспорте в столице Казахстана, с момента установки по диспетчерской выявлено два случая срабатывания системы NONSleep

По Алматы также установили эти системы в дар.

- Цифровая система диспетчеризации более совершенна, чем ныне используемые, видна основная информация- номер страховки, водительского удостоверения, какие штрафы есть на этого водителя, где он едет, идет картинка- полный обзор автобуса ищнутри и снаружи в рельном времени, - отметил Какенов.

Кроме того, в мире используется система безопасной езды "Смарт кард". Она заранее предугадывает каждый шаг пешехода, который собирается переходить дорогу, ситуацию, которая может произойти на дороге и давать сигнал водителю. Если спереди машина притормаживает, путем арифметических решений система просчитывает в долю секунды, насколько надо снизить скорость, чтобы не допустить ДТП. Если сбоку кто-то поворачивает, и водитель не видит, система дает сигнал. Также отмечаются велосипедисты, мотоциклисты, пешеходы. Водителя такие подсказки с толку не сбивают, наоборот, в развитых странах все это активно применяют.

- Данная система, если помогает обеспечить максимум безопасности для пассажиров, нам интересно. С подобной системой знаком, слышал, но сами мы ранее не эксплуатировали. Сейчас попробуем, если это будет давать тот эффект, который ожидается, то будем применять. Нужно попробовать, протестировать. Может вдруг на линии давать сбой. Мы придем эволюционным путем, мы сейчас не платим за это, можем поездить и убедиться в эффективности системы. Не меньше двух месяцев, - отметил директор "Алматыэлектротранс" Ризван Цинаев.

В современном мире нет места авариям и жертвам, случившимся из-за человеческого фактора. И цифровые технологии уже сегодня способны сделать пользование общественным транспортом безопасным.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!