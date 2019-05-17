Назарбаев дал ряд поручений Исекешеву

Исполнительный директор доложил о работе Фонда Первого Президента в 2019 году.

Нурсултан Назарбаев принял исполнительного директора Фонда Первого Президента РК – Елбасы Асета Исекешева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.

В ходе встречи Асет Исекешев доложил о работе Фонда в 2019 году, а также о реализации мероприятий и социальных проектов, в том числе направленных на поддержку талантливой молодежи.

Кроме того, исполнительный директор Фонда презентовал Елбасы новые направления работы и программы Фонда в сферах образования, культуры, международной деятельности, по усилению экспертно-аналитической работы и в других областях.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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