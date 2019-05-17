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Касым-Жомарт Токаев посетил столичный центр "IKomek109"

Главе государства были продемонстрированы возможности панели управления мониторинга и оперативного реагирования.

Фото : Акорда17 мая 2019, 18:30

Центр в круглосуточном режиме обеспечивает безопасность города, объединяет колл-центры коммунальных предприятий и позволяет обрабатывать обращения и предложения жителей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главе государства были продемонстрированы возможности панели управления. Работа шести тысяч камер позволяет своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации, инциденты, осуществлять мониторинг систем жизнеобеспечения города.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность использования современных цифровых технологий государственными органами для установления коммуникации и эффективной обратной связи с населением.

Президент подчеркнул необходимость распространения этого опыта в регионах.


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