AEF Talks: обсуждение вопросов устойчивого развития в стенах МФЦА

Бюро непрерывного профессионального развития является частью инфраструктуры МФЦА и представляет собой единую площадку для развития человеческого капитала и повышения профессионализма специалистов.

В рамках АЭФ-2019 состоялись открытые лекции AEF talks на территории Astana International Campus. В них приняли участие нобелевские лауреаты, международные эксперты, которые затронули темы устойчивого развития и четвертой индустриальной революции, сообщает Zakon.kz.

Профессор, директор Центра по вопросам устойчивого развития Колумбийского университета, Лауреат премии "Голубая планета- 2015" Джеффри Сакс рассказал о составляющих устойчивого развития и сложностях, с которыми сталкиваются страны при внедрении его принципов.

- Все страны, подписавшие Парижскую Рамочную Конвенцию ООН об изменении климата, согласны с тем, что мы должны остановить глобальное потепление. Это значит, что нам нужно действовать не завтра, а сейчас. Наиболее важными факторами устойчивого развития выступают ментальный капитал, человеческие связи и возобновляемые источники энергии, - отметил он.

Также спикер поделился своим видением относительно потенциального развития Казахстана.

- Радует, что в Казахстане достигнут высокий уровень образования. У страны есть два соседа с быстрорастущей экономикой. Это хорошо для Казахстана - долгосрочный путь экономического улучшения. Также вы находитесь в центре Евразии, а этот регион составляет 70% мира. В устойчивом развитии взаимосвязь между людьми, возобновляемая энергия и идеи могут иметь огромное значение. В этом плане Казахстан ждут большие структурные изменения, - резюмировал Сакс.

Бюро непрерывного профессионального развития является частью инфраструктуры МФЦА и представляет собой единую площадку для развития человеческого капитала и повышения профессионализма специалистов. Бюро определило 16 профессиональных областей для разработки программ развития, в том числе CFA, ACCA, FRM, CISI, AAIOFI. На сегодняшний день на базе Бюро прошли обучение более 1000 человек.

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