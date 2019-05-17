Президент посетил Паралимпийский тренировочный центр

Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство поддерживает паралимпийское движение.

Главе государства были презентованы реконструированные по международным стандартам, полностью адаптированные для людей с ограниченными возможностями тренажерный и игровые залы, беговое полотно, зоны единоборств и пауэрлифтинга, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство поддерживает паралимпийское движение, высоко ценит и гордится успехами наших спортсменов на международной арене. Президент заверил, что для успешного выступления на предстоящих Паралимпийских играх в Токио сборной Казахстана будет оказана вся необходимая организационная и финансовая поддержка.

- Сегодня благодаря строительству этого центра жители столицы с особыми потребностями могут заниматься спортом абсолютно бесплатно. По имеющимся данным, в нашей стране из 680 тысяч таких людей только 3% активно занимаются спортом. Мы работаем, чтобы изменить ситуацию. Сегодня утром я проводил совещание по вопросам труда и занятости. Говорили о том, что нужно сфокусироваться на занятости именно людей с ограниченными возможностями. Это большая социальная задача. Нужно приложить все усилия, чтобы люди с особыми потребностями могли жить полноценной жизнью, - сказал Глава государства.

Встреча завершилась показательными выступлениями параспортсменов.

Позже Президент Казахстана был проинформирован о развитии сети первичной медико-санитарной помощи столицы и ходе реализации проекта "Доктор у дома".

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения качества и обеспечения шаговой доступности медицинской помощи гражданам, особенно в условиях стабильного роста населения города. Он подчеркнул важность проводимой работы по открытию компактных поликлиник непосредственно в жилых массивах.

Глава государства осмотрел медицинские кабинеты, аптеку по отпуску льготных препаратов, ознакомился с работой регистратуры, применяющей современные цифровые технологии.

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