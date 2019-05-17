В столице подведены итоги регионального форума Всемирной таможенной организации

Тематика Форума отвечала потребностям и приоритетам проводимой работы по упрощению процедур торговли и таможенного контроля в СЭЗ, действующих на территории Республики Казахстан.

17 мая 2019 года, в городе Нур-Султан была завершена работа регионального Форума Всемирной таможенной организации по Свободным экономическим зонам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

Модератором церемонии закрытия выступил руководитель Управления международного сотрудничества КГД МФ РК Ермек Кожабергенов.

С заключительным словом выступила Директор Департамента по соблюдению и упрощению ВТамО Ана Б.Хинохоса, которая поблагодарила спикеров форума за интересные выступления, представителей приглашенных таможенных администраций за активное участие в групповых обсуждениях и организаторов мероприятия за теплый прием. Она высоко оценила работу Республики Казахстан по содействию и развитию международной торговли, путем упрощения процедур торговли и повышения эффективности таможенного контроля.

Подводя итоги, Председатель КГД МФ РК Марат Султангазиев отметил, что в рамках форума были обсуждены такие ключевые вопросы как экономические преимущества СЭЗ, совершенствование процедур таможенного контроля, национальный опыт стран-участниц ВТамО по администрированию СЭЗ.

Марат Султангазиев заключил, что итоги Форума придадут новый импульс успешному развитию СЭЗ, результатом которого будет достижение поставленных целей по инфраструктурному и экономическому развитию отраслей и регионов, находящихся в указанных зонах.

По окончании данного форума, участниками в рамках обсуждений на сессиях были озвучены предложения об отсутствии необходимости изменения определений свободных таможенных зон в пересмотренной киотской конвенции, а также о необходимости проведения таможенного контроля в рамках системы управлениями рисками для создания более благоприятных условий для развития бизнеса.

Напомним, в период с 15 по 17 мая 2019 года в городе Нур-Султан был проведен региональный Форум Всемирной таможенной организации по Свободным экономическим зонам (СЭЗ).

В работе Форума приняли участие представители более 30-ти таможенных служб стран-членов Всемирной таможенной организации, USAID, Европейской комиссии, ЕЭК, заинтересованных государственных органов, а также представители операторов СЭЗ Республики Казахстан.

Тематика Форума отвечала потребностям и приоритетам проводимой работы по упрощению процедур торговли и таможенного контроля в СЭЗ, действующих на территории Республики Казахстан.

В первый день форума были обсуждены вопросы экономических преимуществ и вызовов СЭЗ, управления СЭЗ, таможенного контроля и процедур СЭЗ.

Второй и третий день был посвящен секционным занятиям и групповым обсуждениям по процедурам и контролю будущих СЭЗ, в ходе которых участники обменялись опытом и результатами групповых сессий.

Состоявшиеся тематические сессии выступили продуктивной диалоговой площадкой для обмена имеющимся национальным опытом по администрированию деятельности СЭЗ, опытом взаимодействия между таможенной службой, операторами СЭЗ и компаниями, осуществляющими свою деятельность на таких территориях, а также для выработки новых инструментов упрощения процедур торговли и контроля, минимизации рисков нарушения законодательства и экономических потерь.

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