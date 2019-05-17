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Касым-Жомарт Токаев посетил столичную школу-гимназию №68

Президенту доложили о проводимой работе по цифровизации в образовательных учреждениях города Нур-Султан.

Фото : Акорда17 мая 2019, 19:46

Глава государства был проинформирован о текущем состоянии и перспективах развития системы среднего и дошкольного образования города, создании условий для детей с особыми образовательными потребностями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву также доложили о проводимой работе по цифровизации в образовательных учреждениях города Нур-Султан. В частности, Президенту рассказали о переводе в онлайн формат таких процессов, как постановка в очередь и выдача направлений в дошкольные организации, зачисление в средние учебные заведения и перевод из школы в школу, внедрение электронного пропуска и безналичной оплаты за питание и проезд учеников.

Кроме того, Президент Казахстана ознакомился с деятельностью расположенного в школе-гимназии Центра дополнительного образования "Комьюнити центр "Шугыла". Он является филиалом столичного Дворца школьников. Здесь на бесплатной основе функционируют 5 развивающих студий и 13 детских кружков. На них также можно записаться в онлайн режиме.


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