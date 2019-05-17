АЭФ-2019: Казахстан и ОЭСР наращивают сотрудничество

Участниками сессии отмечена важность использования лучшего опыта и стандартов стран ОЭСР, как одной из составляющих по вхождению Казахстана в 30-ку развитых стран мира.

На полях XII-го Астанинского экономического форума состоялась сессия на тему "Казахстан: страновой обзор ОЭСР",организаторами которого выступили министерства национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и Организация экономического сотрудничества и развития, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерство национальной экономики РК.

В обсуждении вопросов взаимного сотрудничества по улучшению экономического и социального благосостояния людей приняли участие международные эксперты:Андреас Шааль, директор секретариата по глобальным связям ОЭСР, Яри Кауппила, руководитель отдела анализа количественной политики и прогнозирования,Алан де Серрес, заместитель директора департамента экономики ОЭСР.

Участниками сессии отмечена важность использования лучшего опыта и стандартов стран ОЭСР, как одной из составляющих по вхождению Казахстана в 30-ку развитых стран мира.

- Казахстан и ОЭСР сотрудничают во многих областях экономической политики. Это способствует успешной реализации системных реформ, проводимых в различных отраслях экономики, и в течение последнего десятилетия это взаимодействие значительно укрепилось, - отметил глава Миннацэкономики Казахстана Руслан Даленов.

В рамках Страновой программы, принятой в 2015 году, реализовано 13 проектов по таким направлениям: здравоохранение, занятость и социальная интеграция, образование и повышение квалификации, окружающая среда, конкурентоспособность и бизнес климат, региональное развитие, государственное управление и статистика.

По словам министра, динамика совместного сотрудничества показывает, что мы охватываем практически все сферыдеятельности, направленные на улучшение уровня и повышения качества жизни.

Ряд рекомендаций ОЭСР нашли свое отражение также в программных документах страны: Стратегический план развития до 2025 года, Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года, Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2025 годы, Антикоррупционная стратегия на 2015-2025 гг. и отраслевые законы в области конкуренции, инвестиционной и зеленой политики, государственного управления.

- В целях достижения экономических показателей развитых стран проводится комплексная работа, направленная на диверсификацию экономики, продвижение несырьевого экспорта, технологического обновления, цифровизацию и развитие человеческого капитала, - добавил Руслан Даленов.

Еще одно важное направление - создание благоприятного климата для конкуренции регулирования рынков товаров и услуг. Данная сфера находится в фокусе Обзора ОЭСР PMR.

- В целях масштабного сокращения непроизводственных затрат бизнеса, экономии ресурсов, роста производительности труда проведена ревизия контрольно-надзорной сферы, разрешительной системы, информационных инструментов на предмет выявления и сокращения административных барьеров, издержек бизнеса и норм, препятствующих конкуренции. Благодаря реализации данных мер сегодня мы вошли в 30-ку лучших стран мира по легкости ведения бизнеса, - добавил Р. Даленов.

Своевременным является реализация проекта ОЭСР "Обзор регулирования рынков товаров и услуг" (PMR). С помощью 18 индикаторов PMR диагностированы слабые и сильные стороны проводимых реформ в стране и выявлены основные барьеры, препятствующие устойчивому росту.

- Мы надеемся, что качественная реализация проекта обеспечит экономический рост, достигая самого главного показателя – повышение уровня жизни населения страны, - подчеркнул Р. Даленов.

Министр национальной экономики выразил благодарность ОЭСР за колоссальную работу, проведенную в рамках проекта.

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