Очаги тления на мусорном полигоне в Алматы засыпают грунтом

На данный момент площадь тления составляет 0,4 га.

В настоящее время проводятся работы по проливке и засыпке грунтом очагов тления, завезено порядка двух тысяч куб.м. грунта и посредством вертолетов сброшено почти 500 тонн воды, сообщает Zakon.kz со ссылкой официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

Для постоянного аэровизуального мониторинга обстановки на месте происшествия используется Квадрокоптер Матрица-600 (дрон). Согласно информации управления охраны общественного здоровья вблизи полигона превышение ПДК в атмосферном воздухе не выявлено.

На данный момент площадь тления составляет 0,4 га.

Всего в ликвидации задейстовано два вертолета Казавиаспас КЧС МВД и службы спасения города Алматы, 65 единиц техники и 105 человек МИО, ДЧС Алматы и Алматинской области, компании ТОО "KAZ Waste Conversion", службы спасения Алматы, ГУ Казселезащита КЧС, УП, ЦМК КЧС, воинской части НГ.

16 мая в Алматинской области в Карасайском районе загорелся мусорный полигон.

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