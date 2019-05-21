Прогнозирование погоды будет отброшено в 1980-е из-за сетей 5G

Такое заявление было сделано на заседании комитета конгресса США по вопросу, связанному с продажей 24-гигагерцевой полосы частот операторам беспроводной связи.

Сети 5G, которые рано или поздно будут запущены в США в коммерческую эксплуатацию, могут разрушить систему прогнозирования погоды в США, заявил и.о. главы Национального управления океанических и атмосферных исследований (NationalOceanic and Atmospheric Administration, NOAA) Нил Джейкобс, сообщает Вести.Ru.

По его словам, помехи, вызываемые 5G-сетями, снизят точность прогнозирования метеоусловий на 30% — до уровня 1980-х годов.

В результате, предупредил Джейкобс, у жителей прибрежных регионов будет на двое—трое суток меньше, чтобы успеть подготовиться к урагану. Более того, из-за неточных данных синоптики могут неверно предсказать путь шторма, приближающегося к поверхности земли.

Такое заявление Джейкобс сделал на заседании комитета конгресса США по вопросу, связанному с продажей 24-гигагерцевой полосы частот операторам беспроводной связи. Аукцион ранее организовала Федеральная комиссия США по связям (FCC), несмотря на возражения ученых из NOAA, НАСА и Американского метеорологического общества. На этой неделе, пишет Wired, сенаторы обратились к руководителю FCC Аджиту Паю с просьбой временно запретить продажу компаниям полосы 24 ГГц до тех пор, пока не будет найдено подходящее решение.

Суть проблемы состоит в том, что пары воды испускают слабый сигнал в атмосфере на частоте 23,8 ГГц. Эта частота очень близка к той, что продается под использование для 5G-оборудования, объясняет исследователь-метеоролог Висконсинского университета в Мэдисоне Джордан Герт. Один из вариантов решения проблемы — снижение мощности устройств, чтобы они не заглушали датчики на спутниках.

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