Чиновница покончила с собой после критики со стороны руководства

Следствие и прокуратура ситуацию еще не комментировали.

В Башкирии инспектор Роспотребнадзора покончила с собой после выговора со стороны руководства. Об этом сообщил врио главы региона Радий Хабиров на совещании правительства, передает РИА Новости.

Он рассказал, что к нему обратился уфимский бизнесмен с жалобой на сотрудников Роспотребнадзора, которые провели в его кафе внеплановую проверку и закрыли его, выписав штраф.

По словам Хабирова, в субботу он вызвал к себе руководителя республиканского управления ведомства, его замов, инспектора, которая осуществляла эту проверку, и бизнесмена, чтобы разобраться в ситуации.

Как посчитал врио главы региона, меры Роспотребнадзора были избыточными, поэтому он попросил направить материалы в прокуратуру.

- А дальше произошла трагедия, по-другому не могу сказать - потому что темная история, следственные органы должны разобраться. Инспектор покончила с собой. Человека не вернуть, что там у них происходит, непонятно, - продолжил он.

Хабиров выразил соболезнования родным и напомнил, что общая задача властей Башкирии - "расширять свободу бизнеса".

- С теми, кто препятствует этой задаче, нам не по пути, - заключил руководитель республики.

Комментариями управления Роспотребнадзора по Башкирии агентство пока не располагает. Следствие и прокуратура ситуацию тоже еще не комментировали.

По словам источника в правительстве региона, башкирская чиновница покончила с собой, предположительно, после выговора от непосредственного начальника.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!