Стали известны все участники ЧМ-2020 по хоккею

Казахстанцы вышли туда вторыми.

Определились все участники чемпионата мира-2020 по хоккею в элитном дивизионе, передает Vesti.kz.

Первой туда автоматически, как хозяйка турнира, вышла Швейцария. Второй участницей стала сборная Казахстана, которая досрочно выиграла домашний ЧМ-2019 в первом дивизионе группы А. Следом туда попала Беларусь, занявшая второе место на турнире в Нур-Султане.

По итогам ЧМ-2019 в элите участие в следующем ЧМ себе гарантировали Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Россия, Словакия, США, Финляндия, Чехия и Швеция.

ЧМ-2020 пройдет с 8 по 24 мая следующего года в Цюрихе и Лозанне. Составы групп Международная федерация хоккея (IIHF) объявит в конце текущего мая, когда закончится ЧМ-2019 в Словакии.

Отметим, что Беларусь и Латвия даже в случае провала на ЧМ-2020 не вылетят в первый дивизион, так как Минск и Рига будут хозяевами ЧМ-2021. Ранее стало известно, что Казахстан может принять ЧМ-2026 в элите.

Добавим, что в первый дивизион по итогам ЧМ-2019 вылетели Франция и Австрия. Место проведения этого турнира IIHF назовет позднее.

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