Родные 18-летней студентки уверены, что ее убили

Смерть 18-летней девушки стала шоком и для школьных учителей.

Родители пропавшей 13 мая 18-летней студентки опознали тело дочери. Они уверены, что ее убили, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Айгуль Амангельды училась на стоматолога в медицинском университете. В прошлый понедельник первокурсница собиралась ехать на экзамены в город и ловила такси на трассе. Что произошло потом, неизвестно. Сейчас специалисты проводят все необходимые экспертизы.

- Каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии, девушка покончила жизнь самоубийством. Сейчас по факту назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти, - рассказал официальный представитель Департамент полиции Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Полицейские и волонтеры проверяли весь повседневный маршрут Айгуль от дома и до самого места учебы. Но недельные поиски успехом не увенчались. Тогда начали обследовать и горную местность. Тело девушки нашли в одном из ущелий.

По предварительной версии, Айгуль повесилась на дереве - ее нашли с веревкой на шее. Все личные вещи, в том числе телефон, остались при ней. Смерть 18-летней девушки стала шоком и для школьных учителей.

- Она очень ответственный ребенок, очень ответственно относилась к учебе. Она всегда вот при встрече веселая, жизнерадостная. Иногда мы встречались. То, что она совершила суицид, нам даже не верится, и мы хотим, чтобы следствие продолжили и раскрыли это дело, - рассказала учитель Айнур Жумабекова.

Айгуль Амангельды уже похоронили. Полицейские взяли дело на особый контроль. Точную причину смерти пообещали назвать в ближайшее время.

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