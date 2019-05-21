Прямая трансляция заседания Правительства Казахстана

По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием вице-министра образования и науки.

21 мая в 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства, передает Zakon.kz.

На повестке заседания:

- Вопросы развития специальных экономических и индустриальных зон.

- Организация оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период каникул.

По итогам заседания на площадке пресс-центра Правительства РК состоится пресс-конференция с участием вице-министра образования и науки РК Б. Асыловой.

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