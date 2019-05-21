Какой вид досуга набирает популярность в Казахстане

Услуги спортивных объектов и клубов сократились на 21,4% и 3,1% соответственно.

Услуги в области спорта, досуга и развлечений выросли на 8% за год, передает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

По итогам прошлого года* объём услуг в области спорта, организации отдыха и развлечений вырос на 8,2% за год, до 197 млрд тг. Наиболее заметен рост в сфере деятельности родео и тиров: в 2,3 раза за год, до 801,2 млн тг. В то же время услуги спортивных объектов и клубов сократились на 21,4% и 3,1% соответственно.

Казахстан будет поддерживать в области культуры и спорта этнических казахов за рубежом. Президент НАО "Фонд Отандастар" Нуртай Абыкаев и министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы подписали меморандум, который предполагает укрепление партнёрских отношений между сторонами по проведению совместных культурных и массовых спортивных мероприятий, направленных на поддержку соотечественников.

* январь–декабрь







В рамках меморандума стороны будут стремиться к сотрудничеству по следующим направлениям:

∙ содействие в проведении международных, республиканских и региональных мероприятий (курултаи, конференции, семинары, симпозиумы, брифинги, совещания, круглые столы);

∙ совместное обеспечение разработки и выпуска учебно-методических пособий для этнических казахов, находящихся за рубежом, а также их размещение на интернет-ресурсах;

∙ поддержка создания библиотеки "Отандастар", содержащей книги о наших соотечественниках;

∙ выделение квот (грантов) для обучения соотечественников, проживающих за рубежом, в государственных творческих учебных заведениях и в школах Олимпийского резерва.

Напомним, в РК в 2018 году было проведено 304,9 тысячи культурно-массовых мероприятий — почти на 2% больше, чем годом ранее. Количество зрителей на проведённых мероприятиях составило 40,8 млн человек. Больше всего мероприятий провели в Акмолинской (42,4 тысячи), Западно-Казахстанской (39,5 тысячи) и Алматинской (35,3 тысячи) областях. Наибольшее количество зрителей наблюдалось в Алматинской (6,4 млн человек), Карагандинской (5,3 млн человек) и Костанайской (4,1 млн человек) областях.

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