147 проектов будут реализованы к 2021 году на территории СЭЗ

В Казахстане в настоящее время созданы и функционируют 12 СЭЗ и 23 Индустриальные зоны.

На заседании правительства РК министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр рассказал о развитии специальных экономических и индустриальных зон (СЭЗ и ИЗ) в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

- К 2021 году на территориях СЭЗ будет реализовано 147 проектов на сумму более 2 трлн тенге. Так, в 2019 году будет запущено 36 проектов на общую сумму более 160 млрд тенге с созданием порядка 1200 новых рабочих мест. К 2021 году будут запущено 111 проектов на общую сумму 1,9 трлн тенге, - сообщил он.

На территории Индустриальных зон будет введено к 2021 году 173 проектов на сумму около 520 млрд тенге.

- Из них в текущем году будет реализовано 40 проектов на общую сумму порядка 163 млрд тенге, - указал глава ведомства.

Скляр добавил, что СЭЗ и ИЗ являются одним из инструментов привлечения инвестиций и продвижения экспорта. По его словам, в Казахстане в настоящее время созданы и функционируют 12 СЭЗ и 23 Индустриальные зоны.

- Важно отметить, что льготы и преференции для СЭЗ и ИЗ отличаются. Участникам СЭЗ предоставляется более широкий пакет налоговых и таможенных льгот, - пояснил он.

По данным МИИР, всего на территориях СЭЗ с 2002 по 2019 годы было запущено 183 проекта, из которых с иностранным участием 46 проектов. Создано 15,5 тысяч рабочих мест. В бюджет в виде налогов возвращено порядка 150 млрд тенге.

- Бюджетные затраты на строительство инфраструктуры всех СЭЗ составили 314,3 млрд тенге, при этом объем привлеченных инвестиций составил порядка 910 млрд тенге. То есть 1 бюджетный тенге, вложенный в инфраструктуру СЭЗ, позволил привлечь 2,8 тенге частных инвестиций, доля иностранного участия составила 27%, - отметил он.

Также на Индустриальных зонах запущено 168 производств с объемом инвестиций около 183 млрд тенге. Создано более 8,5 тысяч рабочих мест.

- На инфраструктуру ИЗ вложено 85,9 млрд тенге. Таким образом, на 1 вложенный бюджетный тенге привлечено 2,1 тенге инвестиций, - заключил глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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