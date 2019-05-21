Состояние конституционной законности обсудили в Конституционном совете РК

Своими идеями и рекомендациями поделились члены НКС, представители Генпрокуратуры, министерств юстиции и внутренних дел, Уполномоченного по правам человека.

На заседании научно-консультативного совета при Конституционном совете республики рассмотрели вопрос о конституционном мониторинге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КС.

Как отметил председатель Конституционного совета Кайрат Мами, сущность конституционного мониторинга заключается в анализе законодательства и практики его применения с точки зрения их соответствия конституционным требованиям. Для этого необходимо разработать соответствующие индикаторы, а также механизм оценки качества законов, что очень важно для дальнейшего их совершенствования.

С докладом на тему "Конституционный мониторинг: стратегия и тактика повышения эффективности Конституции" выступил директор Института переподготовки и повышения квалификации судей и работников судебной системы Академии правосудия при Верховном суде, доктор юридических наук, профессор Е. Абдрасулов.

Своими идеями и рекомендациями поделились члены НКС и представители Генеральной прокуратуры, министерств юстиции и внутренних дел, Уполномоченного по правам человека.

Кроме того, на обсуждение правоведов был вынесен проект ежегодного послания Совета о состоянии конституционной законности в стране. В нем анализируется состояние действующего права и вносятся предложения по укреплению гарантий реализации конституционных прав граждан.

Член Конституционного совета И. Меркель проинформировал коллег об основных положениях проекта послания, которое будет оглашено на совместном заседании палат парламента.

В конце заседания член научно-консультативного совета Амандыкова вручила Мами юбилейную медаль, учрежденную в честь 20-летнего юбилея юридического факультета Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Он удостоен данной награды за весомый вклад в утверждение в стране верховенства права и развитие системы подготовки юридических кадров.

В свою очередь председатель Конституционного совета наградил победителей республиканской олимпиады (деловой игры) по конституционному производству среди студентов юридических факультетов региональных вузов.

В олимпиаде приняли участие 12 региональных вузов. Командам были распределены ранее рассмотренные Конституционным советом представления судов республики.

При координации научных руководителей каждая команда представила свою презентацию. Студенты выступили в роли членов Конституционного совета, депутатов парламента, членов правительства, представителей правоохранительных органов и экспертного сообщества. Условия работы были максимально приближены к реальным.

Уровень подготовки презентаций оценила конкурсная комиссия.

По итогам финального тура первое место заняла команда Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова, второе место – команда Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова, третье место – команда Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева.

Мероприятие организовано в рамках Года молодежи в Казахстане.

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