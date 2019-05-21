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Производственную площадку по выпуску тракторов LOVOL открыли в Костанае

Компания Lovol – входит в ТОП-5 мировых производителей тракторов и комбайнов, а также является лидером по продажам тракторов своего класса в Китае.

Фото : АО "АгромашХолдинг KZ"21 мая 2019, 09:51

21 мая на АО "АгромашХолдинг KZ" в городе Костанай состоялось официальное открытие производственной площадки по выпуску тракторов LOVOL. Новое производство расположилось в машиностроительном кластере, которое уже объединило в себе несколько значимых промышленных объектов, в числе которых лидер сельхозмашиностроения РК АО "АгромашХолдинг KZ" и флагман национального Автопрома "СарыаркаАвтоПром".

В рамках проекта сторонами запланировано производство до 3 000 тракторов ежегодно. Открытию нового производства предшествовало подписание в сентябре 2018 года Дорожной карты о сотрудничестве в рамках визита тогда еще Первого заместителя, а ныне Премьер-Министра РК Аскара Мамина в КНР.

- Сотрудничество с мировыми лидерами производства позволит накапливать мировые знания и опыт, а также интегрируя собственные инновационные возможности, создать крупнейший промышленный хаб не только в регионе, но и на всей территории страны, – заверили в АО "АгромашХолдинг KZ".

Компания Lovol – входит в ТОП-5 мировых производителей тракторов и комбайнов, а также является лидером по продажам тракторов своего класса в Китае.


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