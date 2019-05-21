Вкладчиков ликвидированного "Delta Bank" просят забрать свои деньги

За гарантийным возмещением можно обратиться до 19 ноября 2019 года включительно.

АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) продлил срок действия соглашения с банком-агентом АО "Банк ЦентрКредит", выплачивающим возмещение вкладчикам АО "Delta Bank". Вкладчики АО "Delta Bank" могут обратиться в банк-агент за гарантийным возмещением до 19 ноября 2019 года включительно, сообщает Zakon.kz.

- Выплата гарантийного возмещения вкладчикам АО "Delta Bank" через банк-агент производится с 17 мая 2018 года. За год вкладчикам было выплачено возмещение на общую сумму 73,4 миллионов тенге или 46% от общей суммы обязательств. Остаток обязательств КФГД перед вкладчиками АО "Delta Bank", которые не обратились за получением гарантийного возмещения, составляет 84,6 миллионов тенге, - рассказали в КФГД.

Возмещение получили 195 вкладчиков, что составляет менее 10% от общего числа вкладчиков. Ликвидационная комиссия АО "Delta Bank" намерена провести обзвон всех вкладчиков, имеющих право на получение возмещения.

В свою очередь КФГД призывает вкладчиков АО "Delta Bank" обратиться в банк-агент за выплатой гарантийного возмещения.

Банк-агент выплачивает возмещение по депозитам физических лиц, размещенным в АО "Delta Bank", от имени и за счет средств КФГД, в том числе – по вкладам, текущим счетам и платежным карточкам с учетом капитализированного вознаграждения. Размер гарантии составляет:

до 10 миллионов тенге включительно – по депозитам в национальной валюте,

до 5 миллионов тенге включительно – по депозитам в иностранной валюте

На гарантийное возмещение имеют право клиенты АО "Delta Bank" – физические лица и индивидуальные предприниматели. Вкладчики могут подать заявление лично или через доверенное лицо. При личном обращении вкладчику необходимо предоставить заявление на выплату возмещения по установленной форме и иметь в наличии оригинал документа, удостоверяющего личность. Допускается обращение через доверенное лицо при наличии нотариально удостоверенной доверенности.

Выплата гарантийного возмещения производится в национальной валюте: наличным платежом в кассе или безналичным переводом на банковский счет заявителя, реквизиты которого указываются в заявлении на выплату возмещения.

Для расчета гарантийного возмещения по депозитам в иностранной валюте используется рыночный курс обмена валют, установленный на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка-участника.

Для вкладчиков АО "Delta Bank" доступна также опция по открытию вклада в банке-агенте. По вопросам работы отделений АО "Банк ЦентрКредит": 505 (бесплатно с мобильного), 8 (727) 244 30 30, www.bcc.kz.

АО "Delta Bank" лишен лицензии на проведение всех банковских операций с 3 ноября 2017 года на основании постановления правления Нацбанка РК от 2 ноября 2017 года. Решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка вступило в законную силу 25 апреля 2018 года. Соглашение с банком-агентом АО "Банк ЦентрКредит" действует с 17 мая 2018 года.

Головной офис АО "Delta Bank" расположен в Алматы; банк имеет филиалы в городах Нур-Султан и Актау.

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