Таксиста убили в Туркестанской области

Впоследствии в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сарыагашского района подозреваемых задержали на местном автовокзале, где они пытались выехать в Алматы.

В Туркестанской области таксист стал жертвой разбойников, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

17 мая 2019 года на пульт "102" Сайрамского районного управления полиции поступило сообщение от местной жительницы. Женщина заявила, что на обочине дороги лежит мужчина в крови. Сразу на место происшествия выехала следственно-оперативная группа из районного управления. При опросе очевидцев оперативники установили, что днем, примерно в половине пятого, на проезжей части остановилась автомашина Audi из нее выскочил весь в крови водитель, который перебежав дорогу, упал. За ним вслед из машины вышли молодая женщина и пассажир. Они подняли водителя и посадили его обратно в машину, сказав, что отвезут его в больницу, и уехали в сторону Шымкента.

На месте криминалисты обнаружили следы крови. Данный факт полицейские зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований по статье "разбой". В тот же день оперативники установили личность владельца автомашины. Им оказался житель Туркестанской области. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские пришли к выводу, что молодой мужчина мог стать жертвой разбойников.

С целью задержания подозреваемых в совершении тяжкого преступления в области создали специальную группу из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следственного управления ДП области, ввели план "Перехват", выставили наряды полиции на постах и приграничных районах области. Ориентировали весь личный состав ДП Туркестанской области и г.Шымкент. В результате брошенную автомашину с трупом полицейские обнаружили на обочине в Сарыагашском районе.

Впоследствии в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сарыагашского района подозреваемых задержали на местном автовокзале, где они пытались выехать в Алматы. Установлено также, что молодая женщина уроженка соседней республики, а мужчина из Алматинской области. Оба находятся под стражей. В отношении них следователями Сайрамского РУП проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК "разбой" и "убийство". В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы.

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