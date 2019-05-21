Мамин: СЭЗ и ИЗ должны стать точками роста экономики регионов

До 2021 году на территории СЭЗ и ИЗ планируется ввести 318 проектов на общую сумму более 2,5 трлн тенге, с созданием 11,5 тысяч рабочих мест.

На заседании правительства РК премьер-министр РК Аскар Мамин дал ряд поручений для дальнейшего развития специальных экономических зон (СЭЗ) и индустриальных экономических зон (ИЗ), передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня на территории 12 СЭЗ реализовано 183 проекта, на 24 ИЗ реализовано 168 проектов. Привлечено более 1 трлн тенге частных инвестиций, из них четверть капитала с участием иностранных компаний. До 2021 году на территории СЭЗ и ИЗ планируется ввести 318 проектов на общую сумму более 2,5 трлн тенге, с созданием 11,5 тысяч рабочих мест. Хотелось бы отметить хорошую работу в управлении зонами акиматов Шымкента и Нур-Султана. Например, СЭЗ "Онтустик" на 1 бюджетный тенге привлечено 15,5 тенге частных инвестиций. А территория в Павлодаре полностью освоена. Это высокие показатели. Территория "Онтустик" уже полностью освоена, запущено 55 проектов на сумму 38 млрд тенге, - сказал он.

В то же время, по его словам, объемы привлекаемых инвестиций остаются низкими, поэтому требуется работу проводить на системной основе, привлекать новые проекты, инвестиции, создавать новые рабочие места. В связи с этим Мамин дал ряд поручений акиматам и министерствам.

- Во-первых, необходимо регионам привлекать в СЭЗ и ИЗ профессиональные управляющие компании. Как пример, Хоргос - Восточные ворота, Дубай. Во-вторых, соответствующим госорганам принять конкретные меры по управлению этими зонами и в целом, при финансировании поддерживать только успешные и перспективные зоны. В-третьих, акиматам регионов при включении проектов в СЭЗ нужно делать акцент на производство с высокой технологией. С учетом нового законодательства упрощен ряд процедур для инвесторов и управляющих компаний. В этой связи необходимо наладить нормальную работу СЭЗ и ИЗ по принципу "одного окна", - перечислил он.

Также премьер отметил, что ответственным госорганам необходимо в месячный срок разработать стратегию развития каждой СЭЗ на трехлетний период.

- В сентябре текущего года заслушаю план развития каждой зоны. Хочу еще раз подчеркнуть, что СЭЗ должны стать точками роста экономики регионов, для этого нужна четко поставленная и скоординированная работа. Женис Махмудович (Касымбек, вице-премьер), держите эти вопросы на контроле, - заключил Мамин.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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