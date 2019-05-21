Лидеры сельхозмашиностроения РК и РФ развивают машиностроительный кластер Костаная

Проект подразумевает ежегодное производство 500-700 энергонасыщенных тракторов "Кировец".

На производственной площадке АО "АгромашХолдинг KZ" в рамках подписанной 25 апреля 2019 года Дорожной карты между премьер-министрами Республики Казахстан и Российской Федерации Аскаром Маминым и Дмитрием Медведевым стартовал проект по производству тракторов марки "Кировец" и комплектующих к ним. Соответствующее соглашение подписано сегодня на базе крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники в РК – заводе АО "АгромашХолдинг KZ".

Старт производства намечен на октябрь текущего года. Проект подразумевает ежегодное производство 500-700 энергонасыщенных тракторов "Кировец" в г.Костанай, которые, несомненно, являются наиболее востребованными сельхозмашинами в своем классе в РК и РФ.

Стоит отметить, что завод "ПТЗ" – единственный национальный производитель энергонасыщенных тракторов в РФ, выпустивший за время работы порядка полумиллиона тракторов "Кировец".

Справочно:

АО "АгромашХолдинг KZ" - ведущий производитель сельскохозяйственной техники в РК, эксклюзивный дистрибьютор продукции ОАО "Гомсельмаш" (Республика Беларусь). Компания состоит из производственной площадки в г.Костанай, а также сервисно-сбытовой сети, расположенной во всех зерносеющих регионах РК.

Производственный комплекс осуществляет серийный выпуск зерно- и кормоуборочных комбайнов Essil, борон, жаток, сеялок и прочей продукции, а также запасных частей и комплектующих к ним. Производственная мощность АО "АгромашХолдингKZ" по выпуску зерноуборочных комбайнов составляет до 1000 комбайнов/год.

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