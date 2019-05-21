Назначен председатель Комитета информации МИОР РК

Им стала Ляззат Суйндик.

Приказом Министра информации и общественного развития РК Суйндик Ляззат Кенесовна назначена на должность председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Суйндик родилась 26 июля 1985 года. Окончила Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Университет Шеффилд, Великобритания, Стипендиат программы "Болашак".

В 2005 году работала менеджером отдела по связям с общественностью Конгресса молодежи РК.

В 2005-2006 гг. - Главный специалист ОО «Информационно-аналитического центра «Парасат».

В 2006-2008 гг. - Эксперт отдела информационной политики и мониторинга СМИ Департамента внутренней политики акимата города Астаны.

В 2008-2014 гг. занимала различные должности в Министерстве культуры и информации.

В 2014-2016 гг. - руководитель Управления электронных СМИ Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

4 июля 2016 года назначена на должность заместителя Председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!