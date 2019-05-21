Как заставить должника вернуть долг – совет юриста

Даже если заемщик утверждает, что платить ему нечем, существует законный и действенный способ заставить его найти необходимую сумму.

Как наказать должника и заставить его вернуть долг, на своей странице в Facebook рассказал известный казахстанский юрист Жангельды Сулейманов, сообщает Zakon.kz.

Как отметил юрист, одна из самых больных проблем нашего общества это невозврат долгов, особенно между людьми. Большинство из тех, кого "кинули", просто не хотят заниматься взысканием, потому что думают, что у должника ничего нет и поэтому нет смысла тратить время. Но есть отличный способ вернуть деньги:

1. Подать в гражданский суд иск о взыскании долга;

2. Получить решение и исполнительный лист;

3. Дождаться шести месяцев и подать заявление в полицию о привлечении должника к уголовной ответственности по ст. 430 УК РК - неисполнение судебного акта;

- Уверен, что 99% должников не захотят сесть на три года в тюрьму, а сразу найдут деньги для погашения долга. Только в прошлом году было таких дел возбуждено 279 штук. Мало конечно. Но причина, в том, что многие не знают об этом, либо не проявляют усилий. Так что, друзья, если вам кто то должен, то последуйте моим советам и тогда получите свои деньги. А лучше конечно, пригласить юриста, который поможет вам. И можно с ним договориться по оплате вот так - если должник вернет деньги, то юристу 30% от взысканной суммы, – рекомендует Жангельды Сулейманов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!