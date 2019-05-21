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Доллар слегка подешевел на торгах

В обменниках доллары покупают/продают по 378,5-379,9 тенге.

Фото : 2020about.com21 мая 2019, 11:34

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,59 тенге за доллар (-0,31 тенге), объем торгов – 56,79 млн долларов (-25 720 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 423,08 тенге за евро (+0,03 тенге), объем торгов – 200 тыс. евро (+140 тыс. евро).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,8810 тенге за рубль, объем торгов – 10 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,6678 тенге за юань (+0,0342 тенге), объем торгов – 1 790 тыс. юаней (+690 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 378,5-379,9 тенге, евро - 422,7-424,7 тенге, рос.рубля - 5,86-5,91 тенге.

В торгах принял участие 22 члена KASE.


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