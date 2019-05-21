Более семи тысяч пешеходов оштрафованы в Алматы

Полицейские в очередной раз напомнили пешеходам о необходимости соблюдения ПДД в целях собственной безопасности.

В Алматы стартовало оперативно-профилактическое мероприятие "Пешеход", которое направлено на пресечение нарушений ПДД участниками дорожного движения, снижение количества ДТП и повышение безопасности среди пешеходов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

- В последнее время на дорогах участились случаи смертности с участием пешеходов. Нередко аварии на дорогах происходит по вине самих пешеходов, которые переходят там, где это запрещено. С начала текущего года в городе по вине самих пешеходов зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, - информировали в ДП Алматы.

21 мая сотрудниками дорожно-патрульной полиции на территории Жетысуского района во время рейдовых мероприятий, была усилена плотность нарядов на аварийно-опасных участках. Несмотря на комплекс принимаемых мер, полицейские экипажи в первый час рейдов выявили более 15 нарушений, допущенных пешеходами. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст.615 КРКобАП - нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения.

Вместе с тем, полиция мегаполиса в очередной раз напомнила пешеходам о необходимости неукоснительного соблюдения требований правил дорожного движения, в целях собственной безопасности. Пешеходы обязаны пересекать проезжую часть исключительно по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным. Всего же с начала года в Алматы за нарушение ПДД к административной ответственности привлечены 7 тысяч 310 пешеходов.

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