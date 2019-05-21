Назначен прокурор СКО

Им стал Багбан Таймбетов.

Багбан Таймбетов назначен прокурором СКО, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО.

По согласованию с Главой государства приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 20 мая т.г. прокурором Северо-Казахстанской области назначен государственный советник юстиции 3 класса Багбан Таймбетов.

Б.Таймбетов родился в 1963 году. Окончил Казахский государственный университет им.С.М.Кирова по специальности "правоведение".

Службу в органах прокуратуры начал в 1989 году.

Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был заместителем прокуроров Карагандинской, Кызылординской областей и города Алматы, а также прокурором Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей.

Стаж службы в органах прокуратуры более 27 лет.

За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка Указом Главы государства награжден орденом "Даңқ" II степени.

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